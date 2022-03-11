英超轉會｜車路士被制裁勢人財兩失　防線主力留不住變重災區

車路士受班主艾巴莫域治被制裁所影響，因為「油王」資產被凍結，換言之無法動用資金在轉會市場買人，連為球員提供新合約也做不了。車路士後防3將即將滿約，勢流出市面，歐洲列強準備免簽搶人。



英國政府日前宣布制裁艾巴莫域治，趕不及賣盤的車路士難逃一劫，除了停止發售門票及關閉球隊專門店外，對車路士來季組軍亦有影響。因為「油王」資產被凍結的關係，車路士無法花錢在買人及續約上，換言之對今夏約滿的球員影響最大。

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車路士受油王被制裁所牽連，眾將亦顯得心事重重。（Getty Images）

無法續約，車路士防線首當其衝，包括隊長艾斯派古達﹑魯迪格及基斯坦臣3將，大有機會今夏告別「車仔」，注定人財兩失，歐洲列強早已虎視眈眈，勢將免簽一眾由車路士流出的球員。

魯迪格早前遲遲未與車路士續約，如今續約不能，正中曼聯﹑皇馬及PSG等勁旅的下懷，倘若曼聯順利簽入這名德國中堅，便可解決長久的中堅問題。《天空體育》早前透露，魯迪格方面與皇馬及PSG一直有接觸，這場魯迪格爭奪戰鹿死誰手仍然是未知數。

魯迪格早已受到多間歐洲列強的注意。（Getty Images）

在免簽方面甚有心得的巴塞隆拿，早已瞄準艾斯派古達及基斯坦臣，希望一口氣打包兩將，從而增強巴塞防線，如今迎來絕佳機會。另外，由馬體會外借至車路士的沙奧尼古斯，完成外借期後需要重返馬德里，車路士未能啟動買斷條款。

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