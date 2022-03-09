英超︱里奧費迪南批評曼聯收投訴　發火拒道歉：球員自覺被逼害

曼聯近月不濟的表現被名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）狠批，這位前紅魔隊長透露，自己因此而收到球員經理人的投訴。他直斥球員態度有問題，也拒絕為批評而道歉。



曼聯日前在曼市打吡戰大敗予宿敵曼城，賽後自然惹來抨擊。紅魔名宿里奧費迪南批評，全隊之中僅得守門員迪基亞仍有「魔性」，而4名後衛哈利馬古利、域陀連迪路夫、阿歷士迪尼斯及雲比沙卡場上欠缺溝通，令防線鬆散。

里奧早前已特別開名點評馬古尼，形容這位後輩有一項致命弱點，質疑若以他為主力，曼聯或難以贏得聯賽冠軍。

里奧認為在曼市打吡中，只有迪基亞值得表揚。（Getty Images）

日前里奧再接受Youtube節目訪問，他透露自己因發表以上意見，而收到不少來自曼聯球員經理人的投訴，「他們說『為什麼你要批評』，『可否幫我一個忙，不要再說了』。』

里奧立即扯火，表示假如自己的評論過份針對性或情緒化，肯定會道歉，「不過我只是說出事實，只是技術性地分析踢法、指出要改善的地方，所以我不會道歉。」

里奧大爆因批評曼聯球員，收到他們的經理人投訴。（Getty Images）

他稱當自己讚揚曼聯時，沒有得到任何人的謝意，所以當球員受到批評，有關人士也不應該有意見。

里奧愛之深，責之切，火力全開。「我真心希望這班球員，會為自己的落敗感到羞愧，會盡力做到最好為止。但我知道情況不是這樣，他們在互相指責。」

里奧表示曼聯球員應該虛心受教，也要有自知之明。（Getty Images）

他認為這些曼聯球員態度有問題，不是虛心受教，反而覺得別人在逼害自己。

「他們應該承認不足，去做得更好，而非怪責別人把他揪出來。最應該大力批評球員的，應是他們自己才對；他們不應在意我說什麼，因為這是我的工作。而他們的工作，就是每日努力練習。」