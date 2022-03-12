空手道｜劉慕裳苦候4年首闖世運會　奧運後再戰世界綜合運動會

空手道港將劉慕裳（Grace）周六（12日）在社交媒體報上喜訊，憑世界排名取得7月在美國舉行的世界運動會（World Games）參賽資格，是她繼奧運會後再踏上世界綜合運動會舞台。
世界排名第4的劉慕裳在社交媒體宣布好消息，興奮表示藉排名取得世運會資格。
Grace在去年先後奪得東京奧運、世錦賽及亞錦賽三大賽事女子個人形銅牌，今年初出戰世界一級空手道超級聯賽阿聯酋站，在新賽制下勇奪銅牌。
現於美國訓練的Grace，在文中寫道：「正式取得2022年世界運動會資格，很高興苦等多年後，我終能向大家宣布此好消息。」
Grace在2018年及2021年世錦賽銅牌的成績，都不足以讓她取得席位，她表示今年終能藉世界排名爭得入場券。「世運會及亞運是我今年兩大目標，將竭盡所能爭取踏上頒獎台最高位置。」
劉慕裳將在世運會再遇上取得資格的世界「一姐」」、奧運金牌西班牙勁敵Sandra Sanchez、世界排名第2的日本名將大野光（Ono Hikaru）、世界排名3的美籍日裔好手國米櫻（Sakura Kokumai ）等老對手。
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