空手道｜劉慕裳四強告負不失志　明爭銅牌社交媒體發文激勵自己

港將劉慕裳昨日（18日）在世界一級空手道超級聯賽（K1）阿聯酋站迎來2022年首戰，這名東京奧運銅牌得主於女子個人形闖進4強，最終不敵日本隊的世界第二選手大野光（大野ひかる），將在周日（20日）轉戰銅牌賽。
世界排名第5的劉慕裳（Grace），昨日在分組賽分別擊敗意大利及西班牙選手，以兩戰兩勝姿態順利晉身半準決賽。其後於晚上的8強迎戰2014世錦賽銅牌、德國選手Jasmin Juettner，最終獲24.68分，以0.02分之差取勝殺入4強。
Grace在4強硬撼應屆世界第二、亞錦賽冠軍大野光，雖然打出較上一輪高分的25.34分，仍以0.94分之差告負，無緣衝擊金牌，將轉戰明日（20日）下午2時舉行的銅牌賽。
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Grace在4強賽後於社交媒體發文，指2022年首個比賽雖於4強落敗仍感高興，「有更明確方向去改進自己技術，急不及待重投訓練，不過首先要為取得獎牌而戰。」
今站K1採取新賽制，參賽選手先分入8個小組作賽，小組首名出線淘汰賽，之後的8強、4強及獎牌賽均採取一對一決勝；在新賽制下，除金、銀牌外，同樣有兩位選手可得銅牌。
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