曼聯名宿貝碧托夫加入反馬古尼大軍　指明兩大缺點應先貶後備

前曼聯射手貝碧托夫成為繼里奧費迪南後，另一位批評紅魔隊長哈利馬古尼的名宿。貝碧托夫建議看守領隊蘭歷克應該讓馬古尼「休息」，言下之意即把他貶為後備，「給其他人多點機會。」



曼聯表現不似預期，隊長哈利馬古尼連番出錯，責無旁貸，成為箭靶。繼早前他被紅魔名宿里奧費迪南炮轟，指曼聯一日有他做主力，或難以贏得聯賽冠軍；另一名宿貝碧托夫亦加入「反馬古尼大軍」。

馬古尼在對曼城時未能好好看管靈活的菲爾科頓。（Getty Images）

貝碧托夫在曼聯1：4慘敗曼城後接受訪問，直言對紅魔當日表現憤怒及失望，「結果令人難以接受。」馬古尼曾辯解，球隊該仗上半場跟對方踢得勢均力敵，只是下半場失準致敗，惟貝碧托夫不賣帳。

「我不認為糟糕的只有半場時間，而是球隊沒有比賽計劃（game plan），或是他們有，但根本沒有按部署踢出來。相反，曼城球員完全能針對我們的弱點。」

貝碧托夫加入「反馬古尼大軍」。（Getty Images）

這位前曼聯射手續稱，球隊狀態十分不穩定，「從表面看，我們是一支很有潛質的球隊，但在場上總是發揮不到。球員跟教練應該反省，問問自己可以為球隊做多點什麼，大家都需要負上責任。」

貝碧托夫憶述，自己在曼聯時跟尼曼查維迪及朗尼做過隊友，兩人均是「很好的領袖」。而每當球隊陷入低谷，他倆總是受千夫所指，所以將矛頭指向現任隊長馬古尼。

貝碧托夫認為馬古尼不斷犯錯，削弱他當隊長的能力。（Getty Images）

「他可以表現得更好，他自己也知道這點。他的犯錯令其領導球隊的能力下降，他需要改正自己的位置感，也在場上臨時決策方面下苦功。」

貝碧托夫又表示，明白要在壓力下堅持並不容易，但相信這正是為大球會效力的一部份。「作為職業球員，你就要處理好這件事。」

他最後給予曼聯看守領隊蘭歷克一項建議，「蘭歷克應該介入，他可能需要讓馬古尼休息一下，給其他人多點機會吧。」