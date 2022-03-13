英超｜C朗回歸後首次戴帽　復出即救世：重返球場感覺無可比擬

英超爭四關鍵戰，變成葡萄牙球王C朗拿度之夜。這位世界足球先生頭頂腳踢，演出回歸後首次帽子戲法，助曼聯兩度被扳平下，以3：2險勝熱刺。

曼聯在賽事中途指，C朗拿度以806球成為職業足球史上正式賽事入球最多球員，同類紀錄或爭議近年曾經出現，今次「入球王」紀錄來自哪方？



缺席半個月，上場曼市打吡連後備也沒份，C朗拿度在今仗對熱刺回到正選。養精蓄銳果然「有料到」，先有中距離勁射，再有入楔近門撞射，讓曼聯上半場兩度領先。

詳細戰况：

C朗又救世演帽子戲法 馬古尼擺烏龍無阻曼聯挫熱刺

先開記錄一球，C朗無人看管，猶如獲邀起腳。（美聯社）

雖然隊長哈利馬古尼下半場擺烏龍，但C朗在後段施展看家本領，接應角球搶點，頂成3：2。他帶領曼聯再次領先，完成回歸後首次帽子戲法，隨即被調離陣。

C朗為曼聯取得爭四的重要三分。（美聯社）

再次擔當救世主，他賽後在個人instagram發帖表示興奮莫名，「重返球場，以入球與努力幫助球隊，這感覺無可比擬」。他明言球隊再次證明，有能力擊敗任何強手：「只要我們努力，團結，曼聯無極限！」

37歲有這樣的彈跳力，「努力球王」絕非浪得虛名。（Getty Images）

觀乎統計數字，曼聯今仗10次埋門，8次來自C朗；熱刺佈防未有派人專責緊盯他。尤其先開紀錄一球，C朗在接應中央位置，竟無熱刺球員埋身，讓他好整以暇，拉弓勁射。

「夢劇院」上演「C朗之夜」。（Getty Images）

C朗在38分鐘射入第二球，曼聯官方twitter數分鐘後發出「賀電」稱C朗拿度射入806球，成為歷來職業足球史上神射手。據英媒《BBC》報道，有關說法來自國際足協一篇舊報道，指歷來職業足球「射手王」是曾代表奧地利和捷克的比根（Josef Bican），在廿多年職業生涯中估計射入805球。

休戰半個月，C朗著火。（Getty Images）

不過，這類入球紀錄涉及一些數十年前的球員，難以準確統計，而且各方計法不同。捷克足總曾指比根的入球紀錄該為821球，統計足球數據的RSSSF亦曾指比根射入805球，近來修訂後已超過950球。

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