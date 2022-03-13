英超｜曼聯贏熱刺評分C朗獨領風騷　拉舒福特持續低迷差過隊長

C朗拿度在凌晨英超對熱刺一仗，演出回歸曼聯後首個帽子戲法，帶來3：2的勝果。綜合英媒《太陽報》及曼市報章《曼徹斯特晚報》對這位球王擊節讚賞，賽後評分與評語無懈可擊。

一人光芒，蓋過其他隊友晦暗。曼聯其他球員表現著實一般，從評分上反映。近期成為箭靶的隊長哈利馬古尼擺烏龍，評分固然較低，但仍有優點。一無是處者，是繼續低迷的拉舒福特。



C朗休戰半個月，回歸戰陣立即開火，帶來勝利。兩份報章均給予陣中最高分數。《曼徹斯特晚報》給予9分評價他打出回歸後最佳一役，不斷考驗熱刺大門，又不遺餘力回防。《太陽報》（8分）更「到肉」，形容C朗是曼聯陣中唯一揮灑自如的球員，戴帽破紀錄，「沒有他，戰果大不同」。

係咁入波，救埋隊友，C朗最威。（Getty Images）

數近仗穩定進步的曼聯球員，不能不提巴西中場費特，助攻時機甚準，今戰一記巧妙的橫傳，造就C朗先開紀錄。兩報均給予數名球員次佳分數7分，唯獨費特是「異口同聲」，背向熱刺守衛右腳一挑，帶來助攻，惹人好感。曼聯受壓時，他能夠穩定控球，與尼曼查馬迪及保羅普巴，相當合拍。

費特活動範圍增加，表演有所提升。（Getty Images）

兩報均認為四人後防之中，兩側翼衛受制於熱刺兩路進攻，進攻上作為有限，但防守表現稱職。隊長馬古尼擺烏龍引致熱刺追和2：2，難免扣分，兩報都給予是次陣中最低的5分，但非一文不值。《太陽報》指馬古尼今仗防守不俗，直至擺烏龍，「那一球相當不幸，其實熱刺有人越位。曼聯隊長今季差上加差」。《曼徹斯特晚報》亦稱馬古尼上半場表現較曼市打吡時改善，熱刺反撲時亦未見特別犯錯，可惜擺烏龍。

香港球迷戲稱馬古尼近來變成「麥麥送」，今場又有話題演出。（Getty Images）

兩報同樣評5分的尚有一人，就是正選踢了68分鐘的拉舒福特。持續低迷的他，今仗碌碌無為，無射門亦無盤扭紀錄，評語更指他猶如「冇返工」。《曼徹斯特晚報》指查頓辛祖與拉舒福特防守欠積極，令熱刺兩翼可以放膽進攻。但拉舒福特在前場毫無作為，最終傷出。《太陽報》更狠：「基本沒有參與賽事，迎球、控球或向前都力有不逮。」

拉舒福特曾有一腳似傳非傳的落葉球斬中，無人能夠接應。（Getty Images）

至於熱刺，《football.london》評價中場賀積查治與新將古路施夫斯基，為隊中最佳球員。但對近况平平的孫興慜給予頗低分數。孫興慜昨日機會不多，唯一在禁區內無人看管下起腳施射卻斜出。而且，他多次在場上滑倒，「下半場幾次組織得暢順之際，他就滑倒，好像穿錯鞋一樣。看來他失去信心」。

孫興慜表現欠佳。（美聯社）

今輪英超戰報：

曼聯3:2熱刺（按圖放大）