英超｜艾歷臣回歸後首助攻　賓福特前鋒末段梅開二度挫般尼

賓福特上仗擊敗諾域治止跌勢，今仗主場鬥護級分子般尼，中場大腦基斯甸艾歷臣及主力尖刀艾雲東尼繼續擔任正選，二人末段合力炮製入球，結果賓福特兩球淨勝般尼。



賓福特經歷聯賽8場不勝後，上仗由傷癒傷出的艾雲東尼連中三元，力克諾域治終止頹勢，今仗主場迎戰另一護級分子般尼。

新加盟的基斯甸艾歷臣繼上仗後繼續擔任正選，力爭重返綠茵場的首個入球，這名丹麥進攻中場中段禁區外起腳，被般尼門將普比撲出，其後兩軍互無紀錄返回更衣室。

艾歷臣上半場的攻門無功而還，幸好他在下半場錄得復出以來首個助攻。（美聯社）

戰至下半場中後段，兩軍攻勢開始入肉，般尼的積洛迪古斯一記冷箭射中橫楣彈出。大難不死的賓福特，的確有後福，艾歷臣左路傳中，艾雲東尼衝前頭槌破網，85分鐘先開紀錄，亦是艾歷臣回歸賽場的首個助攻。

賓福特完場前先開記錄，補時奠定勝局。東尼末段單刀殺入禁區，彌敦哥連斯情急下犯規，被罰紅牌兼輸12碼，東尼親自操刀得手，梅開二度，兩場轟入5球，並在補時階段奠定勝局，主場兩球淨勝般尼，以30分暫列第15位，與降班區域拉開9分差距。

艾雲東尼狀態大勇，兩場轟入5球，助賓福特兩連勝。（Getty Images）

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