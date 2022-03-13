英超｜艾歷臣回歸後首助攻　賓福特前鋒末段梅開二度挫般尼

賓福特上仗擊敗諾域治止跌勢，今仗主場鬥護級分子般尼，中場大腦基斯甸艾歷臣及主力尖刀艾雲東尼繼續擔任正選，二人末段合力炮製入球，結果賓福特兩球淨勝般尼。
賓福特經歷聯賽8場不勝後，上仗由傷癒傷出的艾雲東尼連中三元，力克諾域治終止頹勢，今仗主場迎戰另一護級分子般尼。
新加盟的基斯甸艾歷臣繼上仗後繼續擔任正選，力爭重返綠茵場的首個入球，這名丹麥進攻中場中段禁區外起腳，被般尼門將普比撲出，其後兩軍互無紀錄返回更衣室。
戰至下半場中後段，兩軍攻勢開始入肉，般尼的積洛迪古斯一記冷箭射中橫楣彈出。大難不死的賓福特，的確有後福，艾歷臣左路傳中，艾雲東尼衝前頭槌破網，85分鐘先開紀錄，亦是艾歷臣回歸賽場的首個助攻。
賓福特完場前先開記錄，補時奠定勝局。東尼末段單刀殺入禁區，彌敦哥連斯情急下犯規，被罰紅牌兼輸12碼，東尼親自操刀得手，梅開二度，兩場轟入5球，並在補時階段奠定勝局，主場兩球淨勝般尼，以30分暫列第15位，與降班區域拉開9分差距。
更多英超相關報道：
英超｜艾巴莫域治被取消董事資格 車路士獲提高開支上限英超｜利物浦作客兩球輕取白禮頓 沙拿12碼中鵠創球隊里程碑英超Fantasy全面封殺俄羅斯 逾萬俄國玩家當災英超｜曼聯軒達臣有望取代迪基亞把關 隨時空歡喜一場英超︱車路士被制裁林柏特發聲 跟艾巴莫域治劃清界線英超｜車路士賣盤繼續料需兩個月 銀行戶口被凍結信用卡暫失效蘭歷克與C朗交人不交心 卻暗諷傳媒為拉舒福特辯護︱英超英超2月最佳｜利物浦防線又揚威麥迪比得獎 賀維獲選最佳領隊英超轉會｜車路士被制裁勢人財兩失 防線主力留不住變重災區曼聯將帥不和靠費查做和事佬 守將透露蘭歷克對球員要求｜英超英超｜車路士被制裁前途未卜 加歷查倡曼聯趁火打劫