英超｜利物浦作客兩球輕取白禮頓　沙拿12碼中鵠創球隊里程碑

英超周六頭場，利物浦作客鬥白禮頓，憑路爾斯戴亞斯及沙拿上﹑下半場各建一功，以兩球作客淨勝白禮頓，更在今仗創下球隊里程碑，繼續追趕榜首的曼城。
利物浦在英超繼續追趕榜首的曼城，今仗作客中游的白禮頓，主隊繼續改以作客的黃衫藍褲出戰，聲援烏克蘭。利物浦方面，主帥高普派出沙拿﹑沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯攻堅。
主場的白禮頓開賽初段形勢不俗，其中前鋒馬奧比禁區外一腳遠射相當近磅，僅僅柱邊出界。利物浦站穩陣腳後，逐漸主導戰局，祖爾麥迪比一記長傳，路爾斯戴亞斯入楔，更快對方出迎的門將山齊士一步，奮不顧身頭槌頂入網，但山齊士出迎時收掣不及，這名哥倫比亞翼鋒硬接一招，幸好無大礙繼續作賽，並憑這個入球領先返回更衣室。
換邊後，白禮頓立即作出調動，換入倒戈的拉爾拉拿增強攻力，惟這名「玻璃人」僅戰5分鐘，便再度因傷離場。白禮頓亦有一次追平的大好機會，馬奧比橫傳予無人看管的杜沙特，禁區內第一時間撞射，可惜一射高出。
白禮頓錯失追平機會後，拿比基達窩利抽射，射中比蘇馬的手部，球證甸恩直指12碼點，其後由沙拿操刀中鵠，攻入今季第20個聯賽入球，連續4季突破20大關，61分鐘拉開領先距離，亦是英超史上第2000個入球。沙拿建功後，因輕傷被換出，由迪亞高祖達入替。
戰至末段，後備入替的韋碧克接應左腳傳中，這名曼聯舊將第一時間起腳，幸好艾利臣反應快擋出。利物浦隨即還擊同樣甚有威脅，路爾斯戴亞斯單刀卻被山齊士瓦解，結果利物浦兩球擊敗白禮頓，全取3分，繼續向榜首的曼城施壓。
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