英超｜艾歷臣精確傳中破護級戰悶局　連續兩仗為賓福特踢足全場

丹麥中場發電機基斯甸艾歷臣，似乎回來了。經歷心臟病驚魂，球員生涯幾乎提早告終，這位策劃型中場昨晚在英超盡顯級數。在一場質素頗為平庸的護級戰，他的兩腳傳球為賓福特在末段連下兩城，氣走般尼。

前線拍檔賽後直言，有艾歷臣如此高質球員，不能不保持集中，否則「執輸」。



賓福特昨晚（13日）主場對般尼，上演護級「六分波」，戰情與兩軍排名成正比。上半場雙方大部分時間「望天打卦」，欠缺組織下互相放長傳「掟上去再做」，卻毫無準繩度，絕大部分落點令前場球員無法接應。總計全場，雙方傳球準繩度，都不足七成，每逢到達前場組織，便經常斷纜。

艾雲東尼全場第一次攻門即有斬獲，多得艾歷臣的精準傳中。（Getty Images）

賽事在最後階段定勝負。賓福特大部分時間攻勢欠銳，到85分鐘終於把握到機會，由當家射手艾雲東尼插水式頭槌頂入。這一球對賓福特重要，對艾歷臣亦重要。他在左路推進，乘般尼三名球員不貼身防守，交出精準斜角傳中，造就他重踏賽場後首次助攻，亦是2019年12月後再一次在英超助攻，當時他效力熱刺。

東尼與艾歷臣的默契漸現，對賓福特護級大有幫助。（Getty Images）

般尼反撲露出空位，讓艾歷臣在補時1分鐘前場策動快攻，送東尼一程，長驅直進，逼得彌敦哥連斯在禁區內從後犯規「食全餐」，輸12碼兼被逐。東尼主射中鵠，近兩仗射入第3個12碼，助球隊贏2:0。艾歷臣兩腳帶來兩個入球，更連續兩仗正選踢足全場，逐少恢復比賽水準。

艾歷臣（右二）賽後與般尼的艾朗連儂（右一）交談，二人曾一同效力熱刺。（Getty Images）

有「神隊友」幫手，前鋒忽然變「神鋒」。東尼賽後自然要感謝艾歷臣，事關在入球前，東尼未有射門。「我諗我未射過波，最後艾歷臣幫我入咗兩球」，東尼說，「我覺得有艾歷臣咁嘅隊友，你真係要打醒十二分精神。佢畀少少料出嚟，你就可以好似我今日咁入波」。

艾歷臣上半場起腳，幾乎製造入球但被救出。（美聯社）

質素平平的賽事，凸顯艾歷臣高出一個檔次。其實早在上半場，艾歷臣有機會取得首個入球，惟在娥眉月頂起腳，改變方向下被尼克普比僅僅救出。賓福特領隊法蘭克表明艾歷臣是球隊歷來最佳收購，今戰賽後點出其質素所在：「我哋今季好幾次畀人咁樣入波，今次輪到我哋入喇。佢陸續有嚟，未必一場好多腳，但重要時刻就有作用。」

最新英超賽程。（01美術製圖）

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