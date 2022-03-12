英超｜車路士賣盤繼續料需兩個月　銀行戶口被凍結信用卡暫失效

英超班霸車路士受班主、俄羅斯富商艾巴莫域治被制裁而拖累，球隊營運受到嚴格限制。繼停止一切營利活動，支出亦受限制。
英媒報道有銀行為免誤觸禁令，暫時停止車路士銀行戶口關連的信用卡。危急存亡之際也有好消息，英國政府與負責賣盤的銀行商討後，批准放售程序繼續。
英國財政部於周四（10日）把艾巴莫域治等7名「親俄政府寡頭」列入制裁名單，車路士隨即被禁止一切營利活動，包括發售門票及紀念品，球隊商店隨即關閉。
車路士獲准以「特別許可」繼續基本營運，但應付賽事的開支有上限。而據英媒報道，車路士的巴克萊銀行（Barclays）戶口暫時被停用，有員工使用屬於車路士的信用卡為隊巴入油時，方發現失效，連油錢也付不了。不過，車路士正與英政府洽商，爭取放寬現時特別許可的限制，有信心銀行戶口很快回復正常。
俄羅斯2月底入侵烏克蘭，「油王」艾巴莫域治不久宣布，賣盤將最合乎車路士的利益，並表明不會收回多年來數以億英鎊計的貸款。當周四制裁出爐，車路士頓時列入限制範圍內，其賣盤事宜亦一度陷入困局。
據體育傳媒《The Athletic》，負責車路士賣盤的美國投資銀行Raine Group，與英政府洽談後，獲政府開綠燈，繼續處理賣盤。消息指，雖然現時未有正式出價，但已有數個財團表明興趣。
當「新車主」出現，Raine Group會向政府申請許可，並證明艾巴莫域治不會在交易中獲益，方可完成賣盤，預料在未來4-6星期完成。
車路士與「油王」共患難：
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