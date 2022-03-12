蘭歷克與C朗交人不交心　卻暗諷傳媒為拉舒福特辯護︱英超

曼聯看守領隊蘭歷克透露，C朗已克服傷患、可在對熱刺時候命；他表示自己並不關心對方心情，只在意C朗能否披甲。
曼聯周六深夜主場迎戰熱刺，上仗不入大軍名單的C朗，早前被指在得悉沒有正選後憤而飛回葡萄牙，球會更一度不掌握其行蹤。
紅魔看守領隊蘭歷克一直堅稱C朗因傷避戰，但C朗周二如期歸隊復操，並且是最後一位球員離開訓練基地，似乎想用行動打破受傷「傳聞」。
蘭歷克在賽前記招被問及C朗最新情況，表示C朗在周四已跟足全課操練，「他訓練得很好，就像往時一樣，我想他今場可以隨時候命。」
不過，對於C朗有否不滿球隊近況，蘭歷克卻坦言自己並不清楚。「我不知道，我沒有問他開不開心，最重要的是他健康、可以繼續上陣。」
然而面對另一位前鋒拉舒福特，蘭歷克有另一種做法。這位英格蘭翼鋒狀態低迷、欠缺出場機會，有指他今夏或會離隊。蘭歷克立即否認其轉會消息，「我昨天、前天都有跟他聊天，而我察覺不到有這種可能性。」
他暗指傳媒只是借機大造文章，也透露自己得知其內心想法，情況跟C朗有別。
「憑我25年在球圈的經驗，我決定不會太留意傳媒寫的東西，他沒有告訴我要轉會，但他告訴我他踢得很快樂，想繼續在頂級球會中踢波，所以我並不擔心這方面，只擔心如何協助他進步。」
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