國足前隊長千字文回應網上罵戰　抱怨中國足球不需要鍵盤戰士

最近捲入網上風波的前國足隊長馮瀟霆，昨（14日）晚在微博發表一篇逾2000字的文章，談到國足在輿論中的困境，他表示批評很容易，但中國足球不需要鍵盤戰士，而是做實幹的人。他感嘆網上只要是國足的負面消息，就會獲得大流量，但沒有人願意思考真正的原因。他期盼中國球圈及媒體可以用更敏銳的正能量去探索及思考。



馮瀟霆曾經是國足的隊長。（Getty Images）

內地知名喜劇演員鞏漢林之前在訪問中批評，某些球員年收入數百萬甚至上千萬，但球場上沒有見他們入波，完全是令中國人丟臉。大部分國足球員都沒有回應，但前隊長馮瀟霆在與網民聊天時，暗諷鞏漢林反擊，表示「退了，讓位給鞏漢林」。此言一出，引發網民罵戰。

鞏漢林表示，「某足球隊年收入三百萬、五百萬甚至上千萬，球場上沒有看到他們進球，完全給中國人丟臉」。（網上影片截圖）

面對網民的支持或謾罵，36歲的馮瀟霆有感而發，昨晚在微博發布長文，感嘆國足在輿論中困境，希望外界多點鼓勵及建議，而非單純的批評及責罵。文章開頭的第一句，他就表示「不是來回應鞏漢林老師的，我只想在此刻說說自己的心裏話」。

馮瀟霆分享日本在2018年世界盃16強於領先兩球後反勝為敗，於末段連失3球，以2：3不敵比利時出局，跟住日本傳媒客觀分析探討，由贏變輸的原因。他表示國足也遇過類似的情況，但輿論的態度卻不一樣，他寫：「黑色3分鐘，打平出線，不同的球員卻總在犯相同的錯誤。然而我們只關心勝負，卻不知道為什麼輸。然後網上一片呼聲，誰誰下課。某某球員，滾出足球圈。很大可能這些人中，都不知道球員誰是誰。」

馮瀟霆經歷了中超最繁榮的一段時期，他助廣州恒大兩奪亞冠盃。（Getty Images）

他還指出網上有個奇怪現象，每逢批評國足的話題，總是非常熾熱。他寫：「只要標題跟國足負面消息相關，一定會碾壓性的獲得大的流量。不停地帶節奏，不住的詆毀。是，流量是獲得了，可是沒有人願意思考這其中真正的原因。」

他表示嚴苛的輿論環境，令國足球員很怕失誤，有些比賽總是回傳。他寫：「現在的比賽氛圍，有句話很流行，只要不失誤就行。為什麼會到這個地步？你只要一個微小的失誤，就會被外界無限放大，有多少人拿着一個動圖就把球員罵得狗血噴頭。多麼可悲啊，可比這更可怕的是，很多球員心寒了。」他補充：「批評和指責很容易，認識自己很難，中國足球要提升需要的是實幹家，而不是鍵盤俠。」

國足在年初一作客以1：3不敵越南。（Getty Images）

最近，國足在世界盃外圍賽不敵越南，引來大量批評，馮瀟霆對此並不意外，他感嘆國足多年來原地踏步。他寫：「很不幸，又有球員出來承擔責任了。又是某個球員的問題嗎？我們一直在迴圈着。學法國，學義大利，學荷蘭，最後卻丟了自己。」

馮瀟霆在2012年代表國足對西班牙。（Getty Images）

近年中國足球陷入低谷，很多球會財困，球員要減薪，甚至被拖欠人工。馮瀟霆表示：「現在我們到了低谷，也沒有抱怨太多，每天都堅持做自己熱愛的事情。至於薪水，好的時候拿的多，不好的時候拿的少。這是市場規律，我們做不了主，可我們願意在低谷時儲備力量，再一次等待高光時刻。我應該是等不到了，但他們（新一代的球員）能等到。」馮瀟霆經歷過之前中國足球聯賽蓬勃的年代，與廣州恒大兩次贏得亞冠盃。他現效上海申花，已到球員生涯的黃昏，也不諱言快將退役。

馮瀟霆現效上海申花。（Getty Images）

馮瀟霆希望大家給新一代的球員一個較寬容理想的輿論環境，他最後一段寫：「足球運動員、足球前輩，足球媒體人以及各個媒體平台，我們都是中國足球的一分子，大家的共同目標都是希望中國足球更好，那我們為什麼不可以從更好的角度，去報導和挖掘故事，用更敏銳的正能量去探索和思考我們的足球呢？如果足球人都沒有信心了，那中國足球就真的沒有什麼好期待的了。」