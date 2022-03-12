中超︱前國足成員被天津泰達拖糧兩年　轟球會只理外援無視華將

再有中超球員在微博追討欠薪，前國足成員肖智與兩名均效力過天津津門虎的隊友，集體發文表達不滿，更氣言球會只向外援支付欠款，卻無視中國球員的訴求。



中超爆發欠薪潮，早前國足老臣子蒿俊閔向武漢隊追人工，效力深圳隊的國足球員戴偉浚亦有傳被拖糧，要透過律師向球會發信。

而昨日天津津門虎（前稱天津泰達）3名前球員，包括前國足成員肖智、鄭凱木及惠家康也同時在微博發文，公開向球隊追討欠薪。

肖智在微博公開向天津津門虎追討欠薪。

他們寫道：「2020年在疫情封閉的賽制下，大家齊心協力為天津足球保住了留在中超的資格。面對疫情等狀況大家都很理解，也並沒有太多怨言，泰達集團也承認工資的欠款，並開具還款計劃書，大家就一直等待，如今已經快兩年了。」

「又得知外援欠款的薪酬，都已經因為國際足聯（協）處罰會影響轉會而立馬支付。而國內球員討薪無門，十分無奈。跟中國球員說沒錢，外援告完就有錢。隊員們當時的薪酬也是降薪後的工作報酬。還望相關部分給予關注並督促盡快解決！」

肖智（持球者）曾代表國足於亞洲盃取得入球。（Getty Images）

據內地傳媒報道，文中所指的「外援」，分別是已轉投FC光川的巴西籍前鋒Johnathan Goaiano，及前烏茲別克國腳Odil Ahmedov。有指兩人被欠超過千萬人民幣，並告上國際足協，令天津津門虎一度被禁買賣和註冊新球員；球隊因此被逼找數。

然而由於按國際足協規定，中國本地球員不能直接向國際足協投訴，而是要先經中國足協裁決，結果令欠薪一拖再拖。

內地記者李璇就此寫道：「不單是津門虎一家，欠外援的錢，就是有人管，俱樂部（球會）也必須支付。中國球員就只能等仲裁委，裁決了也不兌現，這就是中國足球的現實。中國球員趕快成立球員工會吧！」

另一名公開追討欠薪的惠家康（左），亦曾經是國足代表。（Getty Images）

其實類似情況在香港也有發生，甚至更為惡劣。前港超球會夢想FC中場祖亞昆2020年便因欠薪向國際足協投訴，獲裁定勝訴；夢想被規定在45天內「找數」，否則最多會連續三個轉會窗被禁止註冊新球員，惟仍拒付款，球會管理層更明言「失去球會也沒所謂」。

另一支前港超球會富力R&F，以及本地老牌球會愉園，最近數季也先後身陷欠薪風波，兩間球會的本地球員均有入稟勞資審裁處追薪，但仍難取得全數應得薪酬。