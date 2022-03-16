歐聯｜曼聯與兩大新帥目標齊齊16強失利　阿積士遭賓菲加淘汰

曼聯在看守領隊蘭歷克帶領下，次回合主場以0：1負馬德里體育會，歐聯16強止步，不少球迷及媒體都質疑蘭歷克的排陣，包括沒有安排保羅普巴踢正選。不過，傳曼聯兩大新帥目標普捷天奴及坦哈格的歐聯戰績也不比蘭歷克好，兩人帶領的球隊巴黎聖日耳門及阿積士，與曼聯一起在16強被淘汰。



歐聯是曼聯今季的最後冠軍希望，但在16強次回合，未把握主場優勢，以0：1不敵馬體會，總比數以1：2出局。蘭歷克只是看守領隊，與曼聯的領隊合約簽到季尾，跟住會轉任顧問兩年，所以曼聯今夏勢必換帥。

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曼聯兩大新帥目標分別是巴黎聖日耳門的普捷天奴及阿積士的坦哈格。然而，普捷天奴與坦哈格今季的命運與曼聯一樣，一同在歐聯16強止步。坦哈格在同一晚率阿積士主場對賓菲加，未能取得入球，更在77分鐘被對方射手達雲紐尼斯攻破大門，以0：1敗陣，兩回合輸2：3出局。在上周中，普捷天奴的巴黎聖日耳門更葬送首回合領先1：0，次回合作客皇家馬德里輸1：3，總比數以2：3出局。

或者對曼聯而言，坦哈格及普捷天奴齊齊16強出局都有一個好處，就是這兩位教練會有更多時間及精神與曼聯商討合約。