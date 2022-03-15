英超︱曼聯狂迷評紅魔下季去向　建議留C朗棄9將　隊長人選須斟酌

每個球員表現，忠實球迷心知肚明，正如巴黎聖日耳門被皇馬逆轉出局後，回到法甲PSG球迷選擇性向美斯、尼馬等個別球員喝倒采，曼聯擁躉對紅魔球員作戰水平同樣了解透徹，持有曼聯季票多年的柏特臣（Scott Patterson）點評一眾紅魔，並建議放棄陣中9個球員。

當中備受批評的隊長馬古尼及年紀不輕的C朗拿度，他建議留用之餘，亦開出一些條件。



C朗已經37歲，但仍具備級數。（Getty Images）

長期為曼聯球迷博客Republik of Mancunia供稿的資深紅魔球迷柏特臣，逐一點評紅魔一隊成員，他認為後防方面瘀血最多，門將甸恩軒達臣，右閘雲比沙卡，中堅菲爾鍾斯、艾歷拜利4人應該清走。

25歲的甸恩軒達臣被視為曼聯未來1號門將繼任人，無奈接班計劃不似預期，二揀一之下，柏特臣稱31歲的迪基亞才「值得留低」。拜利、鍾斯均傷患太多，雲比沙卡「能力不足以踢曼聯」，可圈可點的是他對隊長馬古尼的評價。

曼聯隊長馬古尼。（Getty Images）

曼聯忠實球迷柏特臣對馬古尼評價：

其中一個曼聯球迷分歧最大的球員，部分人以隊中缺乏具級數防守中場為他辯護，也有人不明為何一個身價8000萬英鎊的守將兼隊長會如此經常犯錯，尤其是重要的大賽。

他在我們陣中已算是較好的守將，加盟後亦曾交出一些優秀表現。當然他也犯過很多錯誤，不過他今個夏天離隊機會是零。新領隊應檢視他的隊長資格，並買入一個出場順序較他前的守將。

他純粹以現實角度考慮，覺得反正馬古尼今夏不會走，不如先在轉會市場另覓良將取而代之，同時考慮取締馬古尼的隊長資格。即使留用，獲得的評語根本與建議放走的球員無分別。

普巴即將約滿曼聯，留用真的可行嗎？（Getty Images）

中場方面，他指出馬達、馬迪兩老將已走下坡，應讓二人離隊，其餘球員則有不同原因建議留隊。麥湯米尼和費特資質不算頂級，惟表現受隊中缺乏優質防守中場限制，來季即使不再是必然正選，「留在隊中也會有一定作用」。

中場大腦般奴費南迪斯自然要全力留住，令人意外的是，柏特臣稱法國球星普巴亦宜留效。「我們會永遠感激他在伊蒂哈德球場攻入兩球，阻止宿敵在曼市打吡戰中歷史性封王，但以他的能力，他的身價，在重要的比賽他往往踢不出最高水平。」

跟馬古尼的評語類似，建議留住普巴也是基於現實狀況，「曼聯沒有無上限轉會預算，不會花大筆錢來買一個世界級中場取代他，假如曼聯能夠留得住他的話，也許應該這樣做。」 反正，市場上沒有另外一支球隊願意向普巴提供一紙如曼聯般高水平的人工。普巴目前周薪據報為29萬英鎊，有指曼聯願意加薪至40萬英鎊跟他續約。

C朗拿度與卡雲尼。（Getty Images）

至於前鋒方面，C朗拿度今季重返曼聯，球迷反應同樣兩極，柏達臣稱，「難以想像C朗來季要踢歐霸」，承認葡萄牙球王去留掌握在他本人手中。如果可以的話，柏達臣希望球會可以留住C朗，「如果下季能夠更好地控制他的出場時間，他在球場內外的影響力均對球隊相當重要。」

馬迪爾水準飄忽，連格未獲上陣機會，卡雲尼持續受傷患困擾交不出表現，3人被建議清走，今季表現不振的拉舒福特仍只得24歲，加上對上兩季連續攻入20球以上，獲支持留隊。