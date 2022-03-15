歐聯16強｜曼聯「夫添」鬥馬體會爭晉級　般奴復出考驗蘭歷克排陣

曼聯會在香港時間深夜4時出戰歐聯16強次回合，主場對馬德里體育會。曼聯看守領隊蘭歷克透露，今仗可以「夫添」出戰，般奴費南迪斯的新冠肺炎檢測呈陰性，已經復操。

C朗拿度上場對熱刺大演帽子戲法，但近乎踢足全場，但蘭歷克沒有擔心這位葡萄牙球星的體能。



蘭歷克（右）與阿歷斯迪尼斯出席賽前記者會。（Getty Images）

首回合，曼聯與馬體會踢成1：1。在周一的記者會上，蘭歷克指所有曼聯球員都可以候命出戰，他說：「只有勞基梳爾有個小問號，他在這兩日已經有操練，看看他能否恢復十足狀態，至於其餘球員都有操練，為比賽做準備。」

他透露般奴費南迪斯在周日的新冠肺炎檢測中呈陰性，所以在周一已回到訓練場操練。

C朗上場對熱刺帽子戲法，狀態大勇，踢出回歸曼聯後表現最好的一場。（Getty Images）

今場的焦點仍是有「馬體會剋星」之稱的C朗，他上場對熱刺大演帽子戲法，狀態大勇，但他已經37歲，外界擔心他難有體力應付一周雙賽。

蘭歷克說：「我沒有擔憂他來不及恢復，直至現在，他一直是個很懂得照顧自己的人，他知道應該怎樣做，所以我沒有擔心。他或者可以再入3球，但我們看看吧，我的意思是，對方也非容易對付的球隊。」他表示，如果今場踢出對熱刺的水平再加多10至20%，就肯定可以擊敗馬體會。

最近變成「光頭仔」的普巴，今仗會踢攻中還是防中？（Getty Images）

上場聯賽對熱刺般奴費南迪斯缺陣，曼聯起用保羅普巴打進攻中場。普巴有時會跟C朗交換位置，頂上前線，讓後者回撤，加上滿場飛的費特洛迪古斯，3人在進攻中路的配合效果不俗。

今仗般奴可以候命，曼聯會延續上場「勝利11人」的配方，抑或讓般奴重返正選任攻中？蘭歷克說：「有可能讓一些新球員入正選，但沒有原因作太多變動。我們再看看吧。全員候命，總好過有五六個球員缺陣。」

般奴復操，究竟蘭歷克會怎樣排陣？（Getty Images）

此外，蘭歷克表示後防有「幸福的煩惱」，大讚兩名中堅華拉尼及域陀連迪洛夫。有記者指，華拉尼拍哈利馬古尼的效果很好，蘭歷克說：「這是十分重要，但拍連迪洛夫的時候，我們都有贏波，保到清白之身，表現都很好。現在我有多位頂級中堅，要下決定並不容易。」

他又指出，在球隊的耐心保護下，華拉尼已經恢復得十足十，基本上可以長期踢正選。