曼聯歐聯出局球員評分｜查頓辛祖低迷　隊長馬古尼尷尬表現又墊底

曼聯在歐聯16強次回合主場以0：1不敵馬德里體育會，兩回合計以1：2出局。英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員評分，正選之中，哈利馬古尼、達洛治等多位中後場球員與查頓辛祖並列最低分。後備入替的拉舒福特及卡雲尼毫無建樹，也是得全隊最低的4分。該報認為看守領隊蘭歷克得5分，批評他棄用保羅普巴打正選以及換人調動太遲。
【按圖看《曼徹斯特晚報》球員評分及簡評（以10分為最高）】
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《曼晚》的報道指，馬古尼在進攻及防守的禁區中都有一些笨拙的時刻及尷尬的控球。進攻方面，有次他跟C朗在死球攻勢中爭頂，結果他頂中C朗的牙齒，令後者痛了一痛。
Harry Maguire hits his massive head to Cristiano Ronaldo's expensive teeth 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fRW4Knodpi— XTLM10🎙 (@NxTLM10) March 15, 2022
防守方面，他有次在禁區原本很從容地控球，因為附近沒有對手，但他帶波時間過長，左扭右扭，引來祖奧菲歷斯的逼搶，最終狼狽地回傳迪基亞，迪基亞不得不第一時間解圍，結果誤傳給迪保羅，迪保羅馬上射門，幸好迪基亞接到。
當馬古尼在84分鐘被換走時，現場球迷傳出歡呼聲，相信球迷也不滿他的表現，樂意他退下火線。
Ladies and gentlemen, the greatest footballer and athlete of all time, HARRY MAGUIRE 🐐 pic.twitter.com/AMoa80gxKH— Adam (@adam_manutd9) March 15, 2022
What a delivery @HarryMaguire93 @zoemaguires pic.twitter.com/qAXKLUt6uM— Mirko (@m1rkoslav) March 15, 2022
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