歐聯｜曼聯16強負馬體會出局　C朗失去光芒全場零射門

曼聯歐聯出局，在16強次回合主場以0：1不敵馬德里體育會，兩回合計以1：2落敗，今季勢必四大皆空。相比上場聯賽對熱刺大演帽子戲法，C朗今仗踢足90分鐘，但一次射門也沒有。
37歲的C朗今仗繼續正選，但失去了上場的光芒，全場沒有任何射門，也沒有威脅傳球；他有3次盤扭過人，2次博到犯規，傳球成功率有94.3%。C朗逾10年來首次，在一場歐聯比賽中沒有任何中目標埋門。在C朗職業生涯踢足90分鐘的歐聯比賽中，今次是第3次沒有攻門，對上兩次是2011年5月代表皇家馬德里對巴塞隆拿，以及2003年11月代表曼聯對彭拿典奈高斯。
曼聯已經在各項盃賽出局，聯賽亦遠遠落後，爭冠無望，爭4形勢也是相當被動，今季應該要四大皆空，C朗亦會16年來首次嘗到球季沒有任何錦標的滋味，上次C朗贏不到錦標的球季是04/05。
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