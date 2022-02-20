元朗行山路線｜逢吉鄉上雞公嶺大羅天　經龍潭山落粉錦公路橋頭

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼天氣，天氣乾爽，今周小組安排上雞公嶺，元朗又新街巴士站集合。

（出發日期：2022年1月12日；編按：疫情嚴峻，避免外出，待疫情過後再出發）



早上天氣清涼，天色灰濛，9時正在又新街接過隊友，再往鳯翔街搭603號小巴入逢吉鄉，在沙泥路涼亭下車。

整理過行裝，四人一組村路上行，電線杆路登山，經發射站上海拔374米副峰「雞公山」。

▼按圖看清路線及沿途風景，逢吉鄉上大羅天

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山嶺上有不少石景，沿山脊漫步邊走邊拍照，個多小時登上海拔572米「大羅天」，等齊隊友在頂上大休。休後，過585米高羅天頂，途經550米龍潭山下山。

往粉錦公路方向下橋頭，部分隊友搭車回粉嶺茶敍，呀喵與另外隊友行多800米到蕉徑村口福利合作社吃午膳。今日走了7公里多，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，往粉錦公路橋頭下山

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