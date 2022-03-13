沙田行山路線｜睇完花心石上水牛山　再訪黃牛石城找天窗石打卡

周三強勁東風吹襲，天氣清涼，正好到山上走走，9時15分從黃泥頭起步，二人一組往花心坑方向，先探花心石，賞石後沿梅花古道上行。

（出發日期：2022年2月16日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



見第二涼亭，前少許離開古道沿村墳石級路上山，石級路盡頭有一涼亭。在標高柱拍照後，由涼亭後方的山徑上石芽山。山頂好大風，沿山脊過水牛山，到達水牛山時非常大霧，「水牛石城」也不見了。

▼按圖看清路線及沿途風景，先探花心石再登黃牛山👇👇👇

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沿右邊山脊走，過海拔604米的黃牛山，在頂上拍照後，覓山徑下「黃牛石城」探天窗石、大鳥石、獅身人面石等石景。

賞石後，接山脊草林路覓得平地大休。休後，沿黃牛山脊下山，出口接大輋村車路。沿小路入大輋村經黃泥頭，到廣源邨對面村屋吃午膳，是日短線閒遊，約7公里，5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，訪黃牛山「黃牛石城」👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】