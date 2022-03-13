沙田行山路線｜睇完花心石上水牛山　再訪黃牛石城找天窗石打卡

周三強勁東風吹襲，天氣清涼，正好到山上走走，9時15分從黃泥頭起步，二人一組往花心坑方向，先探花心石，賞石後沿梅花古道上行。
（出發日期：2022年2月16日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）
見第二涼亭，前少許離開古道沿村墳石級路上山，石級路盡頭有一涼亭。在標高柱拍照後，由涼亭後方的山徑上石芽山。山頂好大風，沿山脊過水牛山，到達水牛山時非常大霧，「水牛石城」也不見了。
▼按圖看清路線及沿途風景，先探花心石再登黃牛山👇👇👇
+31
沿右邊山脊走，過海拔604米的黃牛山，在頂上拍照後，覓山徑下「黃牛石城」探天窗石、大鳥石、獅身人面石等石景。
賞石後，接山脊草林路覓得平地大休。休後，沿黃牛山脊下山，出口接大輋村車路。沿小路入大輋村經黃泥頭，到廣源邨對面村屋吃午膳，是日短線閒遊，約7公里，5小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，訪黃牛山「黃牛石城」👇👇👇
+38
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
【「山野‧新聞庫」管理員Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大👇👇👇）】
+5
畢架山行山路線｜顯徑起步登頂再閒遊九龍水塘 順道尋找界石打卡行山｜多條郊遊巴士路線暫停服務 附各間巴士公司受影響路線連結屯門行山路線｜黃金海岸漫遊大欖涌水塘 近距離賞千島湖兼打卡元朗行山路線｜逢吉鄉上雞公嶺大羅天 經龍潭山落粉錦公路橋頭行山新手初級路線｜魔鬼山易行2小時行完！探軍事古蹟賞維港靚景麗城花園上石龍拱與靚景同行 賞河背水塘另一種美｜荃灣行山路線新手行山心得｜登西高山飽覽維港美景 下午出發賞日落兼山頂夜色
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】