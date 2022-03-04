行山｜多條郊遊巴士路線暫停服務　附各間巴士公司受影響路線連結

各位行山人士打算周末上山的話，必要留意交通！在疫情嚴峻下，本港多間巴士公司宣布縮減服務，多條在周末假日提供服務的郊遊巴士路線成為「開刀」對象，包括來往大埔墟鐵路站及烏蛟騰的275R。



運輸署日前宣布，由於現時疫情嚴峻，感染人數及需接受隔離或檢疫的人數持續上升，嚴重影響各專營巴士公司的人手安排，加上政府實施的收緊社交距離措施令近日乘客量顯著下跌，九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士向運輸署申請新一輪縮減服務水平（其中包括暫停部分有其他替代公共交通服務的路線、只在假日提供服務的郊遊路線及通宵路線），以維持營運及資源調配安排。

在紅日行駛的275R線暫停服務。（資料圖片/顏銘輝攝）

停駛的路線中，包括在周末及假日才提供服務的郊遊巴士線，例如只在紅日行駛、來往大埔墟鐵路站及烏蛟騰的九巴275R線。九巴建議前往烏蛟騰及新娘潭的人士，可以轉搭專線小巴20R線。

多條在周末假期服務的西貢巴士線停駛，但94等常規路線仍有服務。（資料圖片/顏銘輝攝）

多條九巴來往西貢的特別路線也暫停服務，直至另外通知，包括99R（紅日來往大學站及西貢北）、96R（周末及紅日來往鑽石山站及黃石碼頭）、92R（周末及紅日來往尖沙咀碼頭及黃石碼頭）及289R（周末及紅日來往沙田市中心及黃石碼頭）。九巴建議市民改搭99、299X、92及94等常規路線出入西貢。

此外，城巴新巴的紅日特別路線、來往山頂及灣仔（會展新展）的15B亦暫停服務，市民可以選擇來往中環及山頂的15線。

以下為各間巴士公司受影響路線連結：

九巴

新巴城巴

大嶼山巴士

龍運巴士