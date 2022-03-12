新手行山推介｜鶴藪水塘家樂徑短線易行　適合親子郊遊避開人潮

如果想走短線又不想擠進人潮，鶴藪水塘是首選。繞水塘一周大概是1小時，輕鬆易行。站在水壩上，一片樹林浮在碧波，倒影平靜得不動聲色，開啟慢活健行之門。

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



日期：6-2-2022

路線：鶴藪圍＞鶴藪家樂徑＞鶴藪水塘

長度：約2公里

時間：1小時（不包括休息和拍照）

交通：去程粉嶺火車站乘搭52B小巴到總站鶴藪圍下車，回程則反之



▼按圖看清鶴藪水塘天空之鏡風光👇👇👇

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儲水庫打卡秘境

在家樂徑的半途走進一條分支去探險，發現一個儲水庫下隱藏了打卡秘境。▼按圖看清

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一星親子遊家樂徑

整條鶴藪水塘家樂徑多是平路，適合新手和親子攜毛孩郊遊。如果不想一開始走陡長樓梯，可沿著主壩的另一邊平路走，最後下樓梯就輕鬆多了。全程多林蔭路，美中不足的是走家樂徑時不太能看到水塘的蹤影。

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】