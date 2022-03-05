畢架山行山路線｜顯徑起步登頂再閒遊九龍水塘　順道尋找界石打卡

周末遇上強烈冬季季候風，天氣寒冷，密雲有雨，限聚令下與友閒遊九龍水塘，順尋界石。

（出發日期：2022年2月19日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



早上8時在顯徑站對面的商場食早餐，9時起步，二人一組沿顯徑站步至徑下路，轉走晨運人山徑，經獅隧頂上引水道，左走至「十二管」，右上貴妃徑接回麥徑。

沿麥徑上畢架山頂「kill標」後，下山順找九龍水塘界石1、2號。拍照後，沿麥徑下行，在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由顯徑上畢架山頂▼

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休後，走鷹巢山自然徑過琵琶山，覓得6號界石後下山出大埔道。過馬路至巴士站，沿長源路接緩步徑經水塘邊林路尋找9、10兩塊界石。

覓得界石拍過照，雨勢漸大，衣衫盡濕要走了，其餘未找的界石留待下回再尋。沿水塘步回大埔道等車離開，是日輕遊11公里多，6小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，往九龍水塘下山兼找界石▼

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】