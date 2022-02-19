行山新手初級路線｜魔鬼山易行2小時行完！探軍事古蹟賞維港靚景

「魔鬼山」聽起來好像童話故事裏探險的地方，想不到現實中竟然都會有一座山叫做魔鬼山呢！魔鬼山的官方名稱為炮台山，位於油塘與調景嶺之間，海拔222米！魔鬼山是一個充滿歷史痕跡的地方，在那裏可以找到荒廢了的炮台和頹垣敗瓦的碉堡，一邊行山一邊感受香港的歷史！

（編按：疫情嚴峻，避免外出，待疫情過後再出發）



據說百多年前魔鬼山曾稱為「雞婆山」，當時該地被海盜所佔據，經常搶劫掠商船，相傳「魔鬼」這個稱號是用來形容當時的海盜，久而久之這座山就有「魔鬼山」這個名字！後來魔鬼山變成了政府的軍事據點，所以官方名稱由「雞婆山」改為「炮台山」！

魔鬼山具有重要的戰略價值，該處扼守着維多利亞港東面水路的入口，並可遠眺香港島東部一帶，所以在1898年，英國租借了新界後，就把魔鬼山變成了軍事據點，建造了一系列防衛設施，魔鬼山炮台由魔鬼山碉堡、歌賦炮台和砵甸乍炮台組成，魔鬼山軍事設施現已被列為二級歷史建築物！

前往魔鬼山的交通：

今次的魔鬼山行山路線會直接從油塘地鐵站A1出口出發，不需要再額外乘搭其他交通工具！注意：雖然魔鬼山的官方名稱為炮台山，但是位置並不在炮台山站！

總結步行路線：油塘站＞魔鬼山頂部碉堡＞歌賦炮台＞油塘站（原路折返）

如果大家跟我一樣不想太早去行山的話，不妨選擇又短又易行的路線，今次這條路線非常適合想行山但又不想行得多和行得耐的夜貓子呢！

接下來部分是我的魔鬼山行山的體驗分享：按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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見到這座建築物，就表示到達魔鬼山碉堡啦！魔鬼山碉堡建於1914年，由石牆組成，設槍孔、戰壕、火藥庫、地下室等，雖然現在已荒廢，但是保存得尚算完整！在碉堡裡穿梭，發覺這裡有點像迷宮，不知道通往哪裏，非常適合用來做防禦呢！

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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欣賞完日落之後，深入探險了歌賦炮台一會（這部分在影片中最後有錄影沒有拍照），我們便原路返回油塘地鐵站，今次的魔鬼山行山路線全程大約2小時內完成，超輕鬆又有特色，如果喜歡軍事古蹟或想看更多，也可以把砵甸乍炮台和茅湖仔碉堡加入行程內，早一點出發去更多的景點！

小感想：

由油塘上魔鬼山的那段路非常易行超輕鬆，不但可以見到油塘、將軍澳一帶、港島東部和九龍半島的市區景，亦有歌賦炮台和魔鬼山碉堡等的軍事古蹟，還可以看到日落呢！今次像古蹟遊多於行山，早知道就早一點起程，把砵甸乍炮台和茅湖仔碉堡都加入行程啦！不過到時候就可能沒有那麼輕鬆啦！

以下是我的魔鬼山行山路線：

3:46pm 在油塘地鐵站A1出口出發步行

4:08pm 到達衛奕信徑的起點

4:20pm 已經可以遠眺維港景

4:30pm 見到維多維多利亞港東面水路的入口

4:44pm 到達魔鬼山頂部的碉堡遺蹟

5:09pm 到達魔鬼山頂部欣賞鯉魚門、將軍澳一帶和維港景

5:23pm 到達歌賦炮台

5:40pm 在歌賦炮台欣賞日落



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】