【英超】阿仙奴6日踢足3場　阿迪達炮轟安排差　「感謝英超賽會」

阿仙奴1月被質疑濫用機制申請賽事延期，然而擇日再戰，牽連的亦是自己。

該支倫敦球隊今周6日踢足3場，面對密麻麻賽程，領隊阿迪達只能苦笑，並跟賽會說聲「多謝」。



阿仙奴周一先對陣李斯特城，未幾周中再硬碰利物浦，元氣未補明天就要作客阿士東維拉，6天內踢足3場英超。面對如此「充實」的時間表，領隊阿迪達忍不住在記者會上無奈說：「要感謝英超賽會這樣做。」

阿仙奴今周6日踢足3場。（Getty Images）

事實年初阿仙奴曾被質疑因隊內最好的球員都無法上陣，而利用防疫規則推遲比賽，此事惹來英超其他球會不滿。然而現在賽程因而弄得密麻麻，下月更一周內要面對車路士及曼聯，阿迪達卻直言安排不公平。

祖達為阿仙奴防線帶來不少煩惱，周中賽事阿仙奴0：2落敗。（Getty Images）

阿迪達說：「我們（下月）對車路士和曼聯時又是這樣，如果英超真的想他們獲得優勢的話，我只能說『萬分感謝你們』；他們總是說要顧及BT（英國電視台）和天空體育或是什麼，但受影響的卻是阿仙奴，對阿仙奴而言，那就是不公平。」