英超︱利物浦與阿仙奴名宿嗌交　麥臣揶揄：彷似聯賽已封王般慶祝

利物浦贏得英超爭標路上關鍵一仗，作客2：0擊敗阿仙奴全取3分，追至僅落後榜首曼城1分。到底曼城和利物浦今季誰可笑到最後，不止成為社交媒體熱話，直播室內阿仙奴和利物浦兩大名宿，亦各持己見，甚有火藥味。

阿仙奴名將麥臣（Paul Merson）諷刺利物浦，指「每個人都好似已經贏咗聯賽冠軍咁慶祝」，認為爭標戰仍是曼城佔上風，利物浦一代中場桑拿士（Graeme Souness）持相反意見，表示自己會押注在紅軍身上。



法明奴後備入替旋即攻入2：0一球，他衝向作客利物浦球迷區與擁躉一起慶祝。（Getty Images）

英超聯賽進入最後直路，基本上只餘下曼城與利物浦兩隊爭冠軍。藍月亮一度拋離超過10分，紅軍追回補賽進度兼連勝9場，加上曼城踏入2022年屢次失分下，兩軍僅餘1分差距。

利物浦2：0擊敗麥臣舊主阿仙奴，紅軍上下瘋狂慶祝，「這是場大戰，阿仙奴正處於巔峰狀態，所以要熱烈慶祝，不過他們同時要記住，仍在落後全球其中一支最佳球隊」，麥臣質疑：「利物浦每個人都像已贏得聯賽冠軍那樣慶祝」，認為主導權仍在曼城手中。

阿仙奴名宿麥臣（左）認為，今季英超爭標主導權仍在曼城手中。（Instagram）

麥臣分析，「曼城仍領先1分，他們對利物浦有主場之利。假如曼城贏得餘下其他所有比賽，對利物浦一仗就算打和，也會贏得聯賽冠軍。」他向利物浦大潑冷水，「（爭標主導權）不是在他們手裏，曼城過去3、4年已試過多次連贏14場什麼的，他們會再次這樣做，給我選擇，我寧願站在曼城的位置。」

不過直播室內另一嘉賓評述員、曾效力及執教利物浦的桑拿士，立即跟麥臣打對台：「我不賭錢的，但如果你買我要押注一隊，我會揀利物浦。」

利物浦名宿桑拿士不同意麥臣見解，看好紅軍今季英超封王。（Getty Images）

他解釋，「我想，效力利物浦，有班較其他球隊寬容的球迷，他們不會過份緊張，也不會輕易沮喪。我認為，他們的勢頭正順，又有一班就算不是發揮得最好都有能力贏波的球員，因為他們的進攻火力實在太強大了。」

到底曼城還是利物浦，最終可捧起今季英超冠軍？還看餘下9輪比賽。

曼城餘下9場對手：



4月2日：般尼（作客）

4月10日：利物浦（主場）

4月17日：狼隊（作客）

4月21日：白禮頓（主場）

4月23日：屈福特（主場）

5月1日：列斯聯（作客）

5月7日：紐卡素（主場）

5月15日：韋斯咸（作客）

5月22日：阿士東維拉（主場）



利物浦餘下9場對手：



4月2日：屈福特（主場）

4月10日：曼城（作客）

4月17日：阿士東維拉（作客）

4月20日：曼聯（主場）

4月24日：愛華頓（主場）

4月30日：紐卡素（作客）

5月7日：熱刺（主場）

5月15日：修咸頓（作客）

5月22日：狼隊（主場）



英超下周直播賽程：

英超下周直播賽程（01美術製圖）

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