英超熱話｜球迷闖球場以另類手法示威　球賽嚴重受阻球迷發火

英超周四（17日）深夜的獨腳戲，愛華頓主場鬥紐卡素，下半場需要補時14分鐘，全因一名闖入場內的不速之客。一般闖入球場的球迷，通常被保安短時間內趕離場，這名球迷以別開生面的方法示威。
愛華頓憑伊禾比99分鐘的入球一箭定江山，絕殺紐卡素，終止聯賽4連敗的頹勢，稍為放緩護級壓力。
不時有球迷衝入場內，通常不會擾攘太耐，今場一名身穿橙色T恤的球迷，在下半場初段突然在愛華頓一方的龍門，以索帶將頸部與門柱綁在一起。球場突然多出一人，球賽必定受阻，球場保安不能就此把這名示威者帶走，更有工作人員以巨型鉗子，嘗試剪開索帶，但這條索帶比想像中堅韌，工作人員花一段時間才可剪斷，釋放這名示威者，隨後幾名保安把他帶走。
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球賽受阻約7分鐘，球迷當然憤怒，球迷們向他投擲水樽，以洩心頭之恨，更有激進球迷嘗試衝入場內攻擊這名示威者。
這名球迷身穿的T恤寫上「停止石油」（Just Stop Oil），而同名團體在社交網站承認責任，這名叫Louis的示威者以這種另類手法，引起大眾關注，希望向英國政府施壓，終止全新的開採化石燃料計劃。
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