英超｜熱刺淨勝白禮頓保爭四希望　哈利卡尼奠勝破朗尼紀錄

熱刺今季希望打入前四的話，周三（16日）深夜的補賽作客白禮頓不容有失，縱然尖刀哈利卡尼早段錯失空門機會，幸好下半場單刀建功，助熱刺兩球淨勝對手，入球慶祝時更凌空踢走擲入場內的可樂樽。



熱刺走勢飄忽，勝負梅花暗竹，要爭奪前四席位，今仗鬥狀態低迷的白禮頓，必定要把握機會搶分。

主場出擊的白禮頓早段「送大禮」，門將山齊士後場交失，哈利卡尼射空門卻斜出。熱刺上半場中後段終開紀錄，古路施夫斯基撞射省中羅美路改變方向入網，熱刺半場領先一球返回更衣室。哈利卡尼換邊後接應賓坦古亞助攻，57分鐘單刀得手，同時打破朗尼紀錄，成為英超史上作客入球最多的球員。

哈利卡尼為熱刺奠定勝局，同時打破朗尼所擁有的英超作客入球紀錄。（Getty Images）

這名英格蘭尖刀連入球慶祝時，亦要一展射術，有球迷從看台擲下可樂樽，哈利卡尼瞄準左腳凌空把可口可樂樽踢走，這相片在網上瘋傳，有網民笑指可口可樂剛從C朗移走可樂中痊癒，如今卻迎來另一「公關災難」。

哈利卡尼近4場攻入5球，狀態大勇，主帥干地當然滿意，更大讚他是世界級前鋒，「哈利卡尼逐漸適應球隊的風格，為球隊取得不少入球，我感到非常高興，因為隊中有一名世界頂級的箭頭，他能夠在每一場賽事建功，只有他在陣中，球隊便會變得更強大。」

熱刺兩球淨勝白禮頓後，以48分排第7位，距離第4位的阿仙奴3分但多踢一場。

哈利卡尼4場入5球，主帥干地當然收貨。（Getty Images）

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