英超｜愛華頓十人應戰絕殺紐卡素　林柏特瘋狂慶祝樂極生悲

英超4連敗﹑與降班區域同分的愛華頓，周四（17日）深夜主場鬥紐卡素，力爭終止跌勢。「拖肥」末段更十人應戰，以為3分「凍過水」之際，伊禾比補時9分鐘建功，驚險絕殺對手，取得救命3分。
愛華頓由林柏特接手後，戰績未見回升，早前更吞下聯賽4連敗，與降班區域的屈福特同分，幸好「拖肥」踢少3場，護級形勢未算太絕望。
愛華頓今仗在葛迪遜公園主場出戰，面對冬窗後極速反彈的新晉豪門紐卡素，兩軍上半場互無紀錄。戰至末段，愛華頓傳來壞消息，中場阿倫飛鏟踢跌麥斯明，球證普臣隨即向他出示紅牌，但從慢鏡阿倫與麥斯明的接觸不多，難怪這名巴西中場惱羞成怒，情緒激動需要球隊工作人員安撫。
十人應戰的愛華頓沒有放棄，卡維特利雲與伊禾比一次撞牆配合，補時9分鐘攻入全場唯一入球，結果「拖肥」驚險絕殺紐卡素，取得寶貴的3分。
縱然愛華頓以25分排第17位，但與屈福特拉開3分距離，並少踢兩場，護級壓力稍為放緩。主帥林柏特猶如放下心頭大石，直言今仗球隊取得關鍵3分，並展示決心及團結精神，林柏特更在慶祝時不慎撞到左手，但只要全取3分，其他事情他根本不介意。
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