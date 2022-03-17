英超｜高普談擊敗阿仙奴關鍵：說阿諾特不懂防守　就是不懂足球

利物浦在今晨（17日）英超作客2：0擊敗阿仙奴，但右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的防守表現遭批評，高普對此極為不滿。



阿歷山大阿諾特今季在英超已交出11次助攻，穩站助攻榜榜首，進攻能力廣獲認同；其防守數據雖然不失禮，卻屢屢招來「不懂防守」的批評。

阿諾特在對阿仙奴一戰的主要對手，是賽前獲高普點名大讚的阿仙奴前鋒加比爾馬天利尼（Gabriel Martinelli），這位20歲巴西射手數次成功突破阿諾特的防守，下半場更有一次接應長傳直推入禁區射門，惟僅僅擦柱而出。

阿歷山大阿諾特（左）在對阿仙奴一戰，常跟加比爾馬天利尼（右）短兵相接。（Getty Images）

高普賽後對此亦有一番解釋及反擊，他在接受《天空體育》訪問時怒道：「若還有人說阿諾特不懂防守，叫他們來找我吧，我會把他們打到倒在地上的！」他續指已無法忍受要再聽到這種說法，「我不知道他（阿諾特）還可以多做些什麼？他對馬天利尼的防守十分出色呀。」

在賽後記招上，高普再一次重申他的看法，「我已經說過了，但說阿諾特不懂防守的人，抱歉，你對足球根本一竅不通。說這些話的人全都是腦袋有問題。」

對於外界批評阿諾特不懂防守，高普勃然大怒。（Getty Images）

談及阿諾特對馬天利尼的表現，高普如此解釋：「在防守馬天利尼時，（佐敦）軒達臣在下半場跑了50次到那邊（補位），然後我們的防守表現變好了，阿仙奴的唯一進攻選擇就是斜傳予馬天利尼。」

「所以經常會出現（馬天利尼對阿諾特）一對一的情況，就是因為這些情況，我們才贏波，是的，我們要入球，但我們在這些情況下的防守應對，才是關鍵。」