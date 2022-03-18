足球熱話｜碧咸試食中式麻辣火鍋　網民睇片後憂慮：拉肚子了？

「萬人迷」碧咸今日在社交網站分享打邊爐的片段，見到他將一塊肉放到湯底中，跟住夾起來吃，他表示有點辣但很美味。內地網民紛紛關心碧咸有沒有肚痛肚瀉，因為當他落肉的時候，湯底還未沸騰，連煙也沒有。



碧咸放了一段長約半分鐘的打邊爐片段上微博，表示多謝中國的朋友向他推薦火鍋，他覺得「有點兒辣但是很美味」，而在片段的最後，他還用普通話說出「美味」兩字。在片段中，碧咸食了一塊肉及一些金菇，而看湯底的顏色，相信是四川麻辣風味。

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不過，內地網民發現，當碧咸將肉夾入火鍋時，湯底仍然是一潭死水，完全未沸騰，紛紛留言表示「我害怕沒熟你就吃了」、「鍋裡的水是不是沒開啊」、「水開了再下肉」、「火鍋要煮的，不是弄個鍋沾湯汁吃」，甚至有人問他：「今天是不是拉肚子了？」