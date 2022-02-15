碧咸實力是否被高估引激辯　英國兩大名嘴開火爆怪論｜足球熱話

碧咸是否一位被高估的球員？這條問題在網上引發激烈的辯論，同時是阿仙奴球迷的英國名嘴摩根（Piers Morgan）認為，碧咸是史上最被高估的球員，如果將碧咸放入當年那支49場不敗的阿仙奴當中，他連坐後備的資格也沒有。英格蘭名宿連尼加反駁，兩人在網上舌劍唇槍，你來我往，怪論百出，互相攻擊，最高興的非「食花生」的網民莫屬。



英國名嘴摩根認為，碧咸是史上最被高估的球員。（Getty Images）

一切源於超級碗，摩根（Piers Morgan）觀看公羊對猛虎的比賽時，大讚公羊的球員奧德爾碧咸（Odell Beckham Jr），在Twitter上留言：「很高興終於看到一位真正打（踢）足球的碧咸。」此話除了讚美式足球員奧德爾碧咸，還踩英式足球的名將「萬人迷」碧咸（David Beckham）。

罵戰的源頭，要由大西洋另一邊打超級碗的奧德爾碧咸說起。（Getty Images）

作為英格蘭代表隊名宿，連尼加見到碧咸遭無緣無故的批評，馬上在Twitter反擊：「你可能不喜歡他，不論什麼原因，但碧咸確實是一位優秀的球員，他是我們當中最優秀球員之一。」罵戰由此展開。

摩根表明對碧咸的立場：「不管是什麼原因，你可能想討好他，但碧咸確是史上最被高估的球員。他無法坐上不敗阿仙奴的後備席。」

連尼加力撐碧咸。（Getty Images）

連尼加以碧咸的榮譽還擊：「6次英超、2次足總盃、1次歐聯、1次西甲、1次法甲、金球獎第2位、115次代表英格蘭其中59次做隊長，球壇史上其中一名傳中最好的球員。你說是被高估？好吧！」

摩根出動怪論回應：「撇除罰球及傳中，碧咸只是一隻有愚蠢髮型又渴望成名的蝸牛。他之所以贏得那麼多，只是因為他身旁有一些真正優秀的球員。」

碧咸在球員時代以處理罰球及傳中以聞名。（Getty Images）

連尼加以朗拿度為例子，反駁摩根的怪論：「撇除罰球及傳中？這等於評價朗拿度時不考慮入球。」連尼加退役後擔任「講波佬」多年，也是能言善辯、牙尖嘴利之輩。

「大哨」朗拿度。（Getty Images）

摩根抬高朗拿度來踩低碧咸：「不對呀，因為朗拿度是史上最優秀的球員，他做什麼都比碧咸強。但就像你撇除了等波到近門射入一樣，如果沒有這些（入球），你可以入到李斯特城歷史最佳陣容就已經很幸運了……」順道攻擊連尼加只識把握簡單的機會。

摩根還表示：「連尼加跟我有同樣數量的世界盃冠軍、歐國盃冠軍、歐聯冠軍及英超冠軍，所以我覺得自己都有同樣資格去評價。」連尼加沒有贏過他口中的冠軍，數量為零。

兩人部分罵戰內容。（網上截圖）

既然摩根突然攻擊連尼加的球員生涯，連尼加也不客氣地回應：「我認同呀，如果沒有那些等波到的近門機會，我不會入到數以百個入球及贏金靴獎，我就會好像你一樣，成為一個完全沒有用的廢物。」

來到如此田地，難道摩根已經辭窮？他只是回覆了連尼加3個表情符號，分別是兩個「笑喊」及一個「釣魚」。他跟住補充：「我要澄清一點，我對碧咸實力的看法並非針對他個人……我覺得美斯也被高估的。」連尼加沒有糾纏，沒有再回應。