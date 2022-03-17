足球熱話｜碧咸娶新抱大曬超型禮服　幼子同期分手令維多利亞難做

一代球星碧咸（David Beckham）的子女紛紛成長，其中長子布魯克林（Brooklyn Beckham）即將迎娶女友Nicola Peltz，惟幼子告魯斯（Cruz Beckham）同時傳出分手。
23歲的布魯克林與27歲美國女星Nicola Peltz拍拖兩年多，並在2020年7月訂婚，婚禮將於近日舉行。Nicola Peltz曾參演《變形金剛4》，其父親Nelson Peltz是美國快餐集團Wendy's的主席，是位億萬富豪，可以想像兩人將舉辦一個超級豪華的婚禮。有傳婚禮將以女方家族的猶太教形式在美國佛羅里達州舉行，惟其他內容相當保密。
不過首次娶新抱，碧咸還是忍不住「曬命」。
布魯克林與未婚妻常放閃：
碧咸在Instagram展示一張與父親Ted及外父Anthony Adams在禮服店的合照，三人分別揀選好、並穿上準備在布魯克林大婚當日所穿的禮服，其中碧咸穿上一套全身西裝，配上淺藍恤衫及黑色領呔，十分簡潔，但穿在「咸爺」身上仍相當有型。
「我們在製造特別的回憶。婚禮的一切都按計劃進行，爸爸們都已經準備好服裝了。」從他的笑容，顯然是對大日子十分期待。
這邊廂布魯克林「大個仔」，惟同期傳出碧咸的三子、17歲的告魯斯卻正經歷青春的艱難時刻——他本來與Bliss Chapman拍拖年半，她亦是告魯斯媽媽維多利亞的好友Rosemary Ferguson的女兒，與碧咸一家關係相當密切。惟兩人最近分手，令告魯斯大感心碎。
八卦媒體《OK!》報道指，告魯斯很顧及媽媽的感受，沒有要求她不再跟前女友和Rosemary Ferguson來往，「但相信維多利亞為了告魯斯開心，她會減少跟Rosemary Ferguson見面。」
足球熱話｜普雷斯頓大敗辜負作客球迷 賽後主動退錢領隊道歉谷愛凌與成龍合照 跟成家班練拳曬弗爆身材 獲爭相邀約晉娛樂圈拉舒福特被指挑釁曼聯球迷 長文解畫：凡事都有兩面︱足球熱話體育熱話｜俄羅斯封鎖IG 最大受害者不是華麗娃或舒拉寶娃而是他蘇炳添爆汗訓練睇見都攰 網民諷國足僅學校田徑級別｜體育熱話普巴征戰歐聯期間家中遇劫 被偷「貴重物品」懸紅捉賊︱足球熱話體壇熱話｜俄美少女冬奧奪銀曾言討厭溜冰 好跳得想轉玩田徑項目足球熱話︱加納旁證「參與進攻」衝往禁區變觀眾 網民：不違球例曼聯主場奧脫福或清拆 見證無數風光難敵歲月摧殘 重建計劃曝光