足球熱話｜碧咸娶新抱大曬超型禮服　幼子同期分手令維多利亞難做

一代球星碧咸（David Beckham）的子女紛紛成長，其中長子布魯克林（Brooklyn Beckham）即將迎娶女友Nicola Peltz，惟幼子告魯斯（Cruz Beckham）同時傳出分手。



23歲的布魯克林與27歲美國女星Nicola Peltz拍拖兩年多，並在2020年7月訂婚，婚禮將於近日舉行。Nicola Peltz曾參演《變形金剛4》，其父親Nelson Peltz是美國快餐集團Wendy's的主席，是位億萬富豪，可以想像兩人將舉辦一個超級豪華的婚禮。有傳婚禮將以女方家族的猶太教形式在美國佛羅里達州舉行，惟其他內容相當保密。

不過首次娶新抱，碧咸還是忍不住「曬命」。

布魯克林與未婚妻常放閃：

碧咸在Instagram展示一張與父親Ted及外父Anthony Adams在禮服店的合照，三人分別揀選好、並穿上準備在布魯克林大婚當日所穿的禮服，其中碧咸穿上一套全身西裝，配上淺藍恤衫及黑色領呔，十分簡潔，但穿在「咸爺」身上仍相當有型。

「我們在製造特別的回憶。婚禮的一切都按計劃進行，爸爸們都已經準備好服裝了。」從他的笑容，顯然是對大日子十分期待。

碧咸在Instagram分享為婚禮挑選的禮服照片。（Instagram）

這邊廂布魯克林「大個仔」，惟同期傳出碧咸的三子、17歲的告魯斯卻正經歷青春的艱難時刻——他本來與Bliss Chapman拍拖年半，她亦是告魯斯媽媽維多利亞的好友Rosemary Ferguson的女兒，與碧咸一家關係相當密切。惟兩人最近分手，令告魯斯大感心碎。

八卦媒體《OK!》報道指，告魯斯很顧及媽媽的感受，沒有要求她不再跟前女友和Rosemary Ferguson來往，「但相信維多利亞為了告魯斯開心，她會減少跟Rosemary Ferguson見面。」