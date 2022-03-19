祖爾巴頓狂灌紅酒後打老婆被控　頭部腫塊大如高爾夫球｜足球熱話

英格蘭球壇一代「壞孩子」祖爾巴頓，退役後依然好火氣。就算已經擔任領隊又成家立室，也未修身養性。他因為去年在家毆打妻子，惹上官非，昨日出庭應訊。
控方指他事發時豪飲多瓶紅酒，酒後鬧事，狂踢妻子頭部。妻子頭部起瘤，腫脹如高爾夫球。
39歲的巴頓否認在去年6月初襲擊妻子，於周五應訊。控方指當晚巴頓與妻子喬治亞在家中招待另一對夫婦，巴頓當晚連續喝下「4、5瓶紅酒」，舉止失控，更與妻子為家事對罵。
巴頓酒後失控，先動口，後動手，把妻子推跌後，更踢向妻子的頭，並用手對她「鎖頸」箍實她。妻子在忙亂中報警，要求警察盡快到場。妻子在朋友保護下，在屋外等候警察到場，報稱被巴頓推跌及踢頭，並因此流鼻血。警察形容喬治亞當時頭部有一腫塊，大如高爾夫球。而巴頓此時昏睡在樓梯，仍然醉醺醺。
辯方為巴頓提出申請，把聆訊押後。祖爾巴頓現為英乙布里斯托流浪領隊，現役時代麻煩事多多，場上跟隊友、對手及球迷衝突，場下亦一再鬧事。2008年效力紐卡素期間，曾因街頭襲擊他人而被判入獄。2016年效力格拉斯哥流浪時又被揭發長時間賭波，一度被罰停賽一年半，及後上訴減刑至5個月。
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