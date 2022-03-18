政協委員批國足引發網上罵戰　被發現珍藏20年簽名足球是假貨

由全國政協委員、喜劇表演藝術家鞏漢林引發的國足爭論，持續地在內地網上發酵，球圈、媒體及各界人士紛紛加入。鞏漢林昨日（17日）拍片，向網民分享他珍藏20年的國足簽名足球，上面有范志毅、馬明宇及區楚良等名將的簽名，表明自己是多年的國足球迷，批評只是「愛之深，責之切」。然而，網民發現區楚良的簽名用上「歐」，懷疑鞏漢林收藏了假貨。後來區楚良證實這個簽名是假的，他會向鞏漢林送上一對真的簽名龍門手套。



鞏漢林月初表示中國足球令人丟臉，「某足球隊年收入三百萬、五百萬甚至上千萬，球場上沒有看到他們進球，完全給中國人丟臉」。一石擊起千重浪，他的言論引起網上激辯，有球圈人士反擊，但有網民附和。

鞏漢林日前批評國足給中國人丟臉。（微博）

鞏漢林昨日在社交網站拍片，分享一個國足名將簽名足球。他說：「看到這個足球上的范志毅、馬明宇、區楚良、魏群、徐宏、姚夏、吳承瑛、劉軍等名字，我就想到2001年10月7日，瀋陽五里河體育場，中國足球隊1比0戰勝阿曼，提前兩輪進入到2002年韓日世界盃。」

鞏漢林很遺憾如今國足未能再躋身世界盃，令「我們這些球迷和球隊，都成了門外的看客」。他表示球迷罵國足，都是恨鐵不成鋼，「凡是中國球迷，都不希望自己的球隊倒下，我們只是愛之深，責之切，從這個意義上講，打鐵還需自身硬」。他堅信國足終有一天可以再闖世界盃決賽周。

有眼利的網民發現，鞏漢林珍藏了20年的簽名足球，有可能是假貨，因為簽名不對，其中最明顯的是區楚良，簽了為「歐楚良」。區楚良昨晚發微博，證實鞏漢林的簽名足球是假的。

區楚良證實足球上的簽名是假的。（微博）

區楚良寫：「我感到非常遺憾，因為對於任何一個熱愛足球的人收到這個贗品應該是非常失望的，也是非常不禮貌的，為了彌補這個過失，我決定送鞏老師一副我簽名的手套，因為能將20年前的足球收藏到現在應該也是真愛了，也希望鞏老師能繼續關注足球。」

鞏漢林隨後再拍片，向區楚良道歉，「我20年前收藏了這個足球，我以為得到了國足黃金一代球員的簽名，當時簽名的真偽未有得到認證。如果足球上的簽名不是各位球員的手跡，我在此一併向你們致歉。」他補充，如果可以得到區楚良的親筆簽名手套，會是他的一生榮幸。