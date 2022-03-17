足球熱話｜普雷斯頓大敗辜負作客球迷　賽後主動退錢領隊道歉

天寒地凍，不辭勞苦去為愛隊打氣，豈料換來一肚氣。
英冠球隊普雷斯頓凌晨作客，慘吞盧頓4隻光蛋。球隊賽後主動「回水」，加上領隊一番說話，安撫球迷情緒。
普雷斯頓處於中游，無欲無求，餘下賽程變成例行公事。他們造訪爭奪升班附加賽資格的盧頓，可謂漫不經心。全場控球佔六成，攻勢僅得5次。盧頓則迅速奠定勝局，上半場已領先3球，下半場靠普雷斯頓球員送上烏龍，大勝4：0。
球隊表現一無是處，苦了一班專誠隨隊出征的普雷斯頓球迷。會方賽後不久決定退回他們今仗門票費用，領隊賴恩路維（Ryan Lowe）向球迷道歉，「我們會退錢給球迷，這是他們辛苦賺回來的血汗錢。他們在周三寒冷夜，山長水遠來觀戰，我們表現卻遠離水準」，路維沒有為麾下辯護，「寧願球迷去看業餘比賽」。
路維強調希望球隊踢出自己風格，為球迷帶來美好時光，「我希望盡快忘掉今夜，我不會讓這種表現一再發生」。
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