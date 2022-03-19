范志毅反駁網民批評國足：不是多你一個就出線　談球員高薪再開火

國足名宿范志毅在直播期間，回應部份內地球迷對國足的指控，認為球員拿高薪絕對合理，「老闆給的，又不是我偷來的」。
范志毅一向在國內足球圈舉足輕重，早前國足於世界盃不敵越南出局，「范大將軍」9年前的「神預言」即被翻出成為熱話。
近日由全國政協委員、喜劇表演藝術家鞏漢林引發的國足爭論，持續地在內地網上發酵。范志毅昨日跟另外兩位前國足成員馬明宇及李瑋鋒開直播，期間對部份針對國足的評論表達看法。
范志毅表示，大部份球迷都很好，都是很好聆聽者，願意聽取別人的想法及見解，但有少數極端球迷，根本是無理取鬧。「願看就看，不願就出去。中國足球不是多你一個就出線了，少你一個我們不出線了。」
他認為，中國足球要向前，現在就要團結起來。「大家罵也罵過，說也說過。我們是足球從業員，我們還是在這個圈子裡，不好看都是打自己臉。你不能跟球迷去較勁，你永遠是離不開他們的。」
對於有球迷不時批評，國足球員拿取高薪，表現卻不成正比，范志毅再度開火。「拿那麼多錢你妒忌啊？踢得好就拿那麼多錢啊，踢不好你拿什麼錢啊。」
「我要養老婆，我要養孩子，我要養汽車，我要養房子。我不能拿錢啊？老闆給的，又不是我偷來的，何況馬兒（馬明宇）你也沒拿多少錢，大頭（李瑋鋒）你也沒拿多少錢。」
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