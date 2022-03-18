燕豪芬高明手段破擾敵之計　對方球迷半夜放煙花變笑話｜足球熱話

歐協聯16強，荷甲的燕蒙芬作客以4：0大破哥本哈根，兩回合計贏8：4晉級。賽前一晚，主隊哥本哈根的球迷到酒店外狂放煙花，打算搔擾燕豪芬球員休息，但原來他們中計，找錯了酒店！燕豪芬在社交網站不停出帖嘲諷哥本哈根球迷的行為。



上周的首回合，兩隊大演入球騷踢成4：4，次回合到哥本哈根主場。為助愛隊一臂之力，哥本哈根球迷周三晚到酒店外放煙花，製造噪音，希望搔擾燕豪芬球員休息，影響他們在周四晚比賽的表現。

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不過，哥本哈根球迷的行為變成笑話，因為他們找錯了酒店。燕豪芬的官方Twitter周四連發兩帖，嘲諷哥本哈根球迷，第一帖是一句話「剛剛起床，睡得很好」；第二帖則是一張改圖，嘲諷對方球迷認錯酒店。接着，燕豪芬的官方Twitter轉載一段放煙花的片段，並問：「派對在什麼地方？我們可以參加嗎？」

Just woke up. Had a very good sleep 😜#FCKPSV #UECL — PSV (@PSV) March 17, 2022

燕豪芬在周四晚比賽亦相當醒神，攻入4球，作客以4：0大勝哥本哈根，總比數贏8：4晉級。有記者賽後問燕豪芬球星馬里奧葛斯，知不知哥本哈根球迷前一晚擺烏龍，葛斯透露對方是中了計，笑着說：「我們將隊巴泊了在另一間酒店，這是故意的。我都略有聽聞，我睡得非常好。」

燕豪芬的馬里奧葛斯賽後透露，他們故意將隊巴泊在另一間酒店。（網上片段截圖）

燕豪芬的妙計在網上引起熱議，網民都讚這招高明，但有人表示最大輸家是住在另一間酒店的客人，無辜地被噪音滋擾了一晚，但亦有網民覺得，可能煙花會為另一間酒店的客人帶來驚喜。