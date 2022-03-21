PSG爆冷負摩納哥作客4連敗　亨利：冇美斯冇創造力｜法甲

美斯拖後腿？沒有美斯之下，巴黎聖日耳門慘敗！

周日法甲，PSG在美斯感冒缺陣下，進攻啞火，作客以0：3大敗於中游的摩納哥腳下，各項賽事連續4場作客全敗。法國名宿亨利為美斯抱不平，批評PSG球迷上周噓美斯是不合理的，他表示「今場沒有美斯，他們（PSG）完全沒有創造力」。



PSG再令人跌眼鏡，儘管美斯因病缺陣，但前線尚有基利安麥巴比及尼馬，可是表現不似預期，麥巴比半場沒有攻門，在25分鐘更被賓耶達攻破大門，上半場PSG落後0：1。換邊後，PSG不但無法破蛋，到68分鐘再被禾蘭攻入，加上賓耶達在84分鐘射入12碼，最終輸到0：3完場。雖然PSG仍以29戰65分穩局榜首，但他們作客近況極差，各項賽事連續4場客場全敗。

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擔任評述員的法國名宿亨利為美斯抱不平，他說：「上周PSG的球迷噓美斯。你們怎能噓史上最佳的球員？他是法甲助攻最多的球員。今場沒有美斯，他們（PSG）完全沒有創造力。」

亨利為美斯抱不平。（Twitter）

PSG教練普捷天奴賽後表示，今場的表現及結果都難以接受，尤其批評球隊上半場踢得差，理應不止失一球。他說：「我認為我們以最差的方式開始比賽，這是不能接受的，這是落敗的主因，跟住我們都無法投入比賽。我覺得在上半場，我們本應會失更多球。下半場開局有改善，表現到一點鬥志，但我們要關注上半場的鬥志，因為球隊表現不出來。」