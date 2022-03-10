歐聯｜PSG班主目擊球隊出線變出局　賽後發晦氣找球證算賬出洋相

當麥巴比建功後，巴黎聖日耳門以為大局已定，晉級在望，卻毀於賓施馬一人手上，僅17分鐘便將PSG由天堂踢落地獄。

眼見球隊由出線變出局，班主艾卡利法惱羞成怒，完場後在班拿貝球場大吵大鬧，更衝往球證更衣室算賬，大出洋相。



巴黎聖日耳門在歐聯16強次回合，作客皇家馬德里，上半場由麥巴比建功，以為出線在望，豈料被賓施馬一人壞好事，下半場連轟3球，PSG由出線變出局只需17分鐘，最終無緣8強。

賓施馬再做救世主 17分鐘連中三元領皇馬逆轉PSG晉級

PSG斷送大好形勢，最終被皇馬踢出局。（Getty Images）

PSG班主艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）今仗亦是座上客之一，眼見球隊斷送好局，大為震怒，連理智線也斷掉，做出失儀的行為。

根據在場的西班牙記者Mónica Marchante表示，當PSG出局後，艾卡利法在班拿貝球場「發爛渣」，在走廊中大吵大鬧，更怒氣沖沖衝往球證更衣室，希望找今仗球證算賬，投訴為何賓施馬撞跌當拿隆馬沒有犯規，但艾卡利法撲個空，找不到球證。

艾卡利法的失儀行徑，有皇馬職員以手機攝在鏡頭內，這名巴黎班主怒不可遏，一手打走該職員手上的電話。引述在場另一名人士，艾卡利法要求該職員刪除相關相片及影片，更高呼「我要殺了你」，幸好在艾卡利法的保鑣阻止下，事件才得以平息。

巴黎聖日耳門班主艾卡利法見證球隊反勝為敗，大為憤怒。（Getty Images）

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