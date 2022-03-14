法甲︱PSG歐聯出局球迷餘怒未消　尼馬、美斯主場被喝倒采

巴黎聖日耳門（PSG）周中在歐聯16強被皇馬逆轉出局，回師主場出戰法甲，球迷餘怒未消，陣中兩大球星美斯和尼馬竟成發洩對象，遭自家球迷喝倒采和謾罵。



PSG法甲聯賽主場對榜尾的波爾多，前線繼續由麥巴比、美斯和尼馬三大巨星攻堅，每逢美斯或尼馬觸球，二人均被主場球迷狂噓，反而即將約滿很大機會離隊的麥巴比，並未受到同等懲罰。

PSG歐聯出局，球迷將怒氣發洩在美斯和尼馬身上。（Getty Images）

最響亮的噓聲來自上半場PSG一次罰球機會，當時美斯和尼馬一起預備，主場球迷一起喝倒采，尼馬起腳越楣而出後，眾人再送上諷刺的喝采聲。

麥巴比24分鐘再次為PSG先開紀錄，獲球迷喝采。同人唔同命，52分鐘輪到尼馬入球，得到的仍是喝倒采，相當無癮的尼馬未為入球慶祝。柏利迪斯終為PSG射成3：0奠勝，法甲28戰累積65分，遙遙領先次席尼斯15分。

麥巴比季尾很大機會離隊，他入球後PSG主場球迷照舊為他喝采。（美聯社）

PSG極端球迷組織「the Collectif Ultras Paris」，賽前在Twitter發文怒轟球會發展方向，並預先發出警告：「我們的PSG只應由應得的人效力，而不是由被服務的人身披戰衣。周日對波爾多一戰，我們會表達不滿，並懇請任何熱愛這球會並且會出席的球迷，跟我們聯手一起採取非暴力行動。」

尼馬就算回到法甲取得入球，仍被主場球迷狂噓。（美聯社）

周中歐聯16強次回合作客皇馬，PSG在麥巴比入球後，將優勢擴大至2：0。看似晉級8強在望，卻在短短17分鐘內被皇馬前鋒賓施馬連入3球，終被皇馬反勝出線。

PSG戲劇性出局，令支持者極度憤怒，人工最高表現卻未與薪酬成正比的兩大巨星尼馬和美斯，頓成眾矢之的。相對而言，麥巴比就算很大機會離隊，他每次落場均交足貨，因此獲球迷「網開一面」。