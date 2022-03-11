PSG主席大鬧皇馬主場傳被召回多哈　尼馬公開對話證更衣室冇打架

巴黎聖日耳門主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）周三歐聯大鬧班拿貝球場，賽後盛怒，嘗試闖入球證更衣室，破壞旁證的器材，威脅殺死皇家馬德里的職員。

歐洲足協會對艾卡利法及PSG體育總監李安納度的行為施開紀律調查，有西班牙傳媒估計，艾卡利法可能會被罰停賽15場。

自卡塔爾體育投資基金入主後，PSG連續10季無緣歐聯錦標。有法國記者披露，在不敵皇馬之後，艾卡利法被召回多哈，與「幕後大水喉」見面。



法國《隊報》節錄了歐洲足協的裁判報告，指艾卡利法及李安納度「表現咄咄逼人，試圖進入球證的更衣室。當球證要求他們離開時，主席（艾卡利法）撞到了旁證的裝備，將它弄斷了。」

巴黎聖日耳門主席艾卡利法周三到班拿貝球場觀看皇馬對PSG的歐聯賽事。（美聯社）

PSG在歐聯16強次回合以1：3不敵皇馬，總比數以2：3被淘汰。據其他傳媒報道，艾卡利法不滿球證判決，質疑賓施馬在入球前侵犯了基安盧基當拿隆馬，所以賽後憤怒地去找球證，期間還一度找錯了房間。西班牙《阿斯報》披露，有皇馬職員當時用手機拍攝艾卡利法，對方威脅「我要殺死你」！

艾卡利法賽後的激進行為成為焦點。（Twitter）

有報道指，歐洲足協會對艾卡利法及李安納度的行為作紀律調查。西班牙《世界體育報》報道，艾卡利法嘗試闖入球證更衣室，還弄斷了旁證的旗幟，有可能被停賽15場，但因為他不是教練或球員，或只能禁止他代表球隊參加活動。

有外國網站總結PSG易主後的歐聯成績。（網上圖片）

法國記者Romain Molina爆料，在PSG遭淘汰後，艾卡利法被急召回多哈，與體育投資基金的「幕後金主」會面。Romain Molina更披露，卡塔爾王室已經對尼馬的表現感到厭倦，有意將他賣走；卡塔爾王室認為尼馬在球場上的表現及成績，未能回報當初簽他回來的巨額轉會費，而且他經常受傷，場內外問題多多，尼馬父親與PSG的關係又不好。

自從卡塔爾體育投資基金在2011年入主PSG以來，球會由12/13球季起連續10屆參加歐聯，從未獲得冠軍，最成功已經是19/20球季入到決賽但落敗，另外4次16強出局、4次8強止步，還有1次入到4強。

尼馬澄清，並沒有在更衣室跟當拿隆馬衝突。（美聯社）

此外，賽後有報道指，兩位PSG球星尼馬及當拿隆馬在更衣室發生衝突，尼馬透過社交網站澄清，還放上他跟當拿隆馬的短訊聊天紀錄，證明兩人關係良好。

尼馬在社交網站的限時動態分享他跟當拿隆馬的聊天對話。（Instagram）

對話之中，當拿隆馬分享報道兩人衝突的新聞連結，並留言：「就昨日的事對不起，但這則資訊難以接受。」尼馬就回覆他：「老友，不用擔心，這是足球世界可能發生的事。我們是一支球隊，我們都會支持你。你還很年輕，未來會贏很多錦標。提起精神，繼續努力。」尼馬跟住在社交網站上澄清，強調更衣室內沒有人打架。