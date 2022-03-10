歐聯｜PSG出局引發更衣室內亂　兩大將互相卸責幾乎「開片」

巴黎聖日耳門大好形勢下，被皇馬逆轉踢出局，盛傳班主艾卡利法「嬲到暴走」，大鬧班拿貝。除了老闆不滿，今場敗仗更觸發了更衣室的內亂，根據西班牙傳媒報道，兩名PSG球員爭執激烈，更接近講手。



巴黎聖日耳門黯然在歐聯16強出局，由出線變出局只消17分鐘，班主艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）大為震怒，更大鬧班拿貝，大出洋相。

PSG班主目擊球隊出線變出局 賽後發晦氣找球證算賬出洋相

這場敗仗，看來PSG上下也大受打擊，輸波後更出現互相指責的情況。根據多間西班牙傳媒報道，尼馬在更衣室內埋怨當拿隆馬的首個失球，倘若不是他過度淡定，簡簡單單踢走皮球的話，賓施馬就沒有機會埋身，最終導致失球。

當拿隆馬未有早早解圍，令賓施馬有機可乘。（Getty Images）

當拿隆馬其後還擊，直斥尼馬若不是他在前場交失，莫迪歷就沒有機會策動反擊，變成球隊第2個失球。兩人爭吵愈演愈烈，險些動手，美斯及麥巴比兩名主力沒有參與今次打鬥，幸好隊友見狀立即分開二人。

36歲莫迪歷八面玲瓏 由後場一手策動皇馬反先入球

賓施馬再做救世主 17分鐘連中三元領皇馬逆轉PSG晉級

尼馬在更衣室直斥當拿隆馬。（Getty Images）

PSG更衣室粒粒皆星，並非首次傳出隊友之間有分歧，其中一個爭論點就是當拿隆馬與基羅拿華斯之爭。二人輪流為球隊把關，看來是兩全其美的方法，但對二人的穩定性方面皆有影響。法國《隊報》仍然指兩名門將關係欠佳，主帥普捷天奴出面表示，這是健康的良性競爭。

面對一眾球星，普捷天奴能否控制更衣室一直是個問題。（Getty Images）

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