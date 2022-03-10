歐聯︱PSG後防連環自爆被逆轉出局　加歷查：U15球隊也不會犯這錯

PSG（巴黎聖日耳門）歐聯16強在總比數領先2：0大好形勢下，被皇家馬德里前鋒賓施馬下半場17分鐘內連入3球反勝。硬幣的兩面，一是賓施馬的神勇和全面，另一側卻是PSG防線連環自爆，前英格蘭及利物浦守將加歷查，毫不保留地狠批PSG一班守將表現。



賓施馬17分鐘連中三元，助皇馬踢PSG出局。（Getty Images）

賽後報告顯示，賓施馬的入球時間分別是61、76和78分鐘。實際上，他攻入第二球後，當班拿貝球場全場球迷仍在慶祝，PSG開球後旋即被皇馬球員搶走皮球，賓施馬再次將皮球送進網窩，當時距離球賽重開僅11秒。

直播室內的前英格蘭及利物浦守將加歷查批評：「真是極度尷尬，11秒。如果皇馬的對手是一支U15球隊或少年球隊，這種事不會發生。」他炮轟，「如此高水平的球員，在一個必須投入戰鬥的時刻，這絕對是恥辱。」他明白，PSG失掉兩球陷入困境，「可是重新開球便立即失球，絕對是尷尬。」

麥巴比雖好，但PSG仍被皇馬踢出局。（Getty Images）

曾效力皇馬的麥馬拿文直指PSG心理質素差，「我們早已預期PSG會崩潰，今場純粹因為他們在上半場佔上風，當時未有出現。」他續稱，「PSG做出他們總是會做出來的——當他們受到壓力，便絕對會崩潰。」

他狠批，「PSG沒有組織，沒有領導能力，相反皇馬有個神奇、完美、精彩的晚上，白衣軍團另一個歷史性一夜。」