世界盃附加賽｜C朗IG出文向國家表忠　呼籲人民打氣：相信我們

世界盃附加賽明晨開波，就在葡萄牙將對陣土耳其的前夕，巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就於社交媒體呼籲人民相信球隊，而披起國家戰衣的感覺，仍令他自豪。
明晨一戰主宰葡萄牙的世界杯命運，作為國際賽史上入球王（115球），C朗昨日亦在Instagram向國家表忠。他說道：「這不是什麼秘密，能代表國家對我來說總是一個非常特別的時刻，給葡萄牙帶來榮譽，給所有葡萄牙人帶來歡樂和自豪，向我們的年輕一代展示沒有不可能的事！」
事實除了國家，明晨一戰也對C朗尤其重要。對土耳其一旦有所差池無緣世界盃，C朗其個人連續10次參戰國際大賽決賽周的紀錄，就將斷纜。
因此這名擁有184頂「喼帽」的球星再呼籲，國民齊心協力支持球隊：「相信我們，相信我們的國家隊，我們將拼盡全力回報你們的支持，葡萄牙隊加油！」
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