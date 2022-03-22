世界盃附加賽｜C朗爭入決賽周遇內憂　葡萄牙後防天殘地缺靠方迪

葡萄牙將會在歐洲時間周四晚出戰世界盃附加賽準決賽對土耳其，贏波的話會在下周鬥意大利及北馬其頓的勝方，爭奪決賽周資格。

C朗拿度能否亮相今年底的世界盃？附加賽前傳來壞消息，與他並肩作戰多年的中堅比比染疫，肯定無法對土耳其，加上魯賓戴亞斯受傷，代表葡萄牙失去了一對正選中堅，恐怕要靠38歲的荷西方迪領導後防。



效力波圖的比比染疫，肯定未能上陣對土耳其，未知能否趕及下周復出。（Getty Images）

葡萄牙國家隊周一表示，效力波圖的中堅主力比比對新冠肺炎檢測呈陽性，需要隔離，肯定無法趕及周四對土耳其披甲。至於曼城的魯賓戴亞斯受傷，沒有入選，這意味住對土耳其的比賽中，葡萄牙一對正選中堅都要缺陣。雪上加霜的是，曼城後衛祖奧簡斯路對土耳其也要停賽。

曼城的魯賓戴亞斯因傷缺陣。（Getty Images）

香港時間周四（24/03）深夜3：45 葡萄牙Vs土耳其 有線601及661台直播



葡萄牙主帥費蘭度山度士急召了里爾中堅堤迪亞高迪查路入伍，頂替比比的位置。比比染疫後，葡萄牙陷中堅荒，現時只有3人可用，老的老、少的少，難道38歲老將荷西方迪要擔起大旗，指揮防線？

現時葡萄牙最可靠的中堅，可能是荷西方迪。（Getty Images）

另外兩名中堅則沒有國際賽經驗，分別是21歲的迪亞高迪查路，以及20歲的士砵亭球員干卡路恩拿斯奧。此外，狼隊防中魯賓尼維斯也因傷缺陣。

葡萄牙隊長C朗在社交網站發文，表示晉級並不容易，但他們會團結一致為國家而戰。他寫：「完全專注應付2022年世界盃。一如以往，以代表葡萄牙自豪。我們清楚晉級並不容易，十分尊敬將要面對的對手，他們與我們有同一目標。不過，只要團結一致，努力戰鬥，我們會幫葡萄牙帶到應有的位置。一起努力吧！」