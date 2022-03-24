世界盃外圍賽︱國足鬥沙地為面子而戰　中國網民引C朗言論反諷

國足周四（24）晚於世界盃外圍賽對沙地阿拉伯，球隊雖已無緣晉級，主帥李霄鵬仍希望球員踢出鬥志，為面子而戰。



世界盃亞洲區外圍賽第三圈，今晚起展開最後兩輪賽事，已經出局的國足會迎戰小組榜首的沙特阿拉伯。這場賽事原先由中國隊主場出戰，但最終在中立的阿聯酋閉門舉行。

國足今次賽事未有徵召艾克森、阿蘭、費南多及洛國富等入籍兵，效力西甲愛斯賓奴的武磊落選，另一位外流瑞士的李磊也因傷退隊；隊長吳曦亦停賽。

武磊在今屆賽事攻入12球，對中國對鋒線十分重要。（美聯社）

當中武磊在今屆外圍賽上陣16次射入12球，勢影響球隊攻力。國足主帥李霄鵬出席賽前記者會，被問到隊內前鋒有限，是否會以防守為主時，他直言：「在足球比賽中，攻守平衡是非常重要，但不意味我們前鋒少，就放棄進攻。我個人是非常看重攻守平衡的。」

國足主帥李霄鵬希望球員踢出鬥志。（微博）

李霄鵬預計，球隊今場會踢得非常艱苦，惟球員近期全力以赴投入訓練，狀態有所提升，最大的困難是比賽中把訓練的水平表現出來，希望能有好結果。

「比賽會是一場絞殺，對手希望贏，我們也希望贏。那麼至少要用一些比較硬朗，敢拼、一拼到底的隊員上場。至少要表現出團隊堅強，是有意志品質的，這是最低要求。儘管中國隊失去了晉級機會，所有的隊員為臉面（面子）而戰。這是我對球員強調最多的事。」

轉籍球員戴偉浚亦在今場大軍名單之內。（微博）

然而內地球迷仍然不賣賬，紛紛質疑李霄鵬的說法，先指出國足不可能攻守平衡，防守反擊的踢法路人皆見，「不用猜都知道的戰術，對攻等於作死」、「前鋒少不意味著放棄進攻，但進攻不意味著能進球」。

葡萄牙球星C朗拿度最近談到，「為國出戰總是很特別，要證明沒什麼是不可能。」內地網民引用此言論，批評國足比賽竟然只是為了面子。「臉面？對於男足來說不存在的」、「為一個不存在的東西而戰」、「竟然不是為了國家榮譽而戰？！」、「現在的男足就剩下一張嘴」。