俄羅斯對抗體壇禁賽制裁　日媒爆擬自辦溜冰大獎賽及歐亞奧運

俄羅斯兵臨烏克蘭境內，體育界陸續宣布禁止俄羅斯與白羅斯（舊稱白俄羅斯）選手參與體育賽事，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，直接禁止兩國選手角逐世錦賽。為了對抗體壇抵制，近日俄國花式溜冰協會（FFKKR）擬將舉辦屬於自家的大獎賽。
在國際奧委會（IOC）建議各國禁止俄羅斯與白羅斯選手參賽後，ISU也在本月初宣布，禁止兩國運動員參加3月23日舉行的花式溜冰世錦賽，俄國選手作為金牌大熱可說損失慘重。
俄羅斯在北京冬奧花式溜冰取得佳績，不但稱霸團體賽，舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）與托路索娃（Alexandra Trusova）亦於女子個人賽連奪金銀，若非天才少女華麗娃（Kamila Valieva）捲入禁藥風波而表現失準，俄羅斯大有機會包辦三甲。
然而，日媒《東京體育》引述俄國《Матч ТВ（Match TV）》指出，針對花式溜冰界抵制行動，俄羅斯花式溜冰協會（FFKKR）打算舉辦屬於自己的大獎賽。
據悉，FFKKR準備與ISU舉辦的大獎邀請賽一決高下，「我們將邀請來自中國、格魯吉亞和烏茲別克這幾個距離俄國更近、且在花式溜冰界擁有頂尖選手的國家參賽。」
該日媒表示，爲了對抗國際體壇制裁，俄羅斯早前就曾打算以自己與中國為首，包括足球等競技項目，舉辦跟傳統奧運一樣有多項賽事的「歐亞奧運」。
不過，報道還指出，若要主辦這種國際大獎賽，同樣需經過國際公約批准，若不遵守規則，不但可能衍生法律問題，賽事成績被國際認可與否，也是疑問。因此，俄國想要自辦大獎賽，恐怕不容易。
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