花式溜冰｜俄羅斯冬奧金牌忽發奇想　烏克蘭東部爭議地搞冰上匯演

俄羅斯入侵烏克蘭，引發多個體育組織禁制俄羅斯及白羅斯選手與隊伍出戰賽事。俄羅斯花式溜冰名將普魯真高（Evgeni Plushenko）提出「反制措施」，表明有意到爭議地區舉行冰上匯演。
曾奪得2010年冬奧花式溜冰金牌的普魯真高，現時於俄羅斯擔任教練。他在通訊群組Telegram留言稱，正準備向俄國體育部申請，在烏克蘭東部頓涅茨克人民共和國舉行冰上匯演。該地區於14年在俄羅斯撐腰下，由親俄人士宣布脫離烏克蘭而獨立，惟除了俄羅斯及關係密切的敘利亞，便無國家承認。
普魯真高表示若政府支持，相信會有很多俄羅斯選手亮相。自俄羅斯開始入侵，他一直主張體育與政治分割，反對俄國運動員遭杯葛。他早前表明希望回復和平，但強調信任俄羅斯總統普京，因而惹來國外一面倒批評。
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